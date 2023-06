Chaos à la sortie de Werchter Boutique, des festivaliers bloqués durant deux heures : “Des gens ont décidé de dormir dans leur voiture”

Des personnes présentes ont témoigné du chaos sur place auprès de Het Laatste Nieuws, pointant du doigt l’organisation du festival et le manque d’indications pour accéder et sortir des parkings. “L’organisation tente de mettre ces embouteillages sur le dos des visiteurs, qui n’auraient pas lu correctement leurs directives […] Nous avons pourtant suivi les instructions de l’organisation, mais à la sortie du parking, il n’y en avait pas”, déplore un festivalier, très amer après avoir “payé plus de 100 euros” pour voir deux artistes. “Nous avons pourtant suivi les instructions de l’organisation”, poursuit le festivalier. “Nous sommes restés à l’arrêt pendant au moins deux heures”, témoigne un autre, qui juge cela “scandaleux”. “L’organisation nous a gentiment laissés tomber”.

De son côté, les responsables du festival espèrent “que les festivaliers opteront pour des moyens de transport alternatifs” et vont aussi “organiser différemment nos parkings et renforcer la signalisation”.