Nous l’avions souligné l’an dernier et la tendance s’est confirmée cet été encore, les jeunes groupes sont en train de pendre le pouvoir au Graspop. Cette tendance s’est encore confirmée à l’occasion de la troisième et avant-dernière journée du Graspop durant laquelle les Australiens de Parkway Drive se sont imposés comme les maîtres du lieu alors que la majorité de la foule s’est visiblement déplacée pour assister au retour de Pantera.

La première curiosité de la journée a concerné le groupe Vended qui a ouvert les hostilités dès midi sur une des deux grandes scènes principales. Logique quand on sait que le groupe est composé de deux progénitures de deux musiciens de Slipknot. Griffin Taylor, le chanteur, et Simon Crahan sont les fils respectifs de Corey Taylor et du clown dans Slipknot.

Et bon sang ne peut mentir. Les pommes ne tombent jamais loin de leur arbre. Les deux musiciens adoptent les mêmes postures que leurs pères, s’affichent masqués sur scène et jouent une musique Nu metal qui s’inspire des compositions de leurs pères.

Au même moment, la déjantée Mimi Barks, sur une autre scène, et Noctem ont respectivement proposé le métal alternatif et black métal au public qui a commencé à se rendre en masse sur la pleine de Dessel.

Graspop 2023: Jour 3

Helmut Lotti en éclaireur

Le public a d’ailleurs réservé un accueil particulièrement chaleureux à Skindred. Emmené par le charismatique chanteur Benji Webb, la formation issue de Dub War a enthousiasmé les premiers spectateurs.

Dans le chapiteau Marquée, plusieurs légendes du thrash metal des années 1980-1990 ont livré leur set. Il y a eu nos compatriotes de Cyclone et les Américains de Dark Angel qui, malgré leur longue histoire, ne s’étaient encore jamais produits au Graspop.

Helmut Lotti se produira, lui aussi, pour la première fois sur une des scènes de Dessel ce dimanche. Accompagné de son frère, le chanteur lyrique est venu humer l’atmosphère en se mêlant à la foule pour signer çi et là quelques selfies avec des fans enjoués.

Ceux-ci se sont bien échauffés sur le punk de Rancid. "Tout comme nos amis de Testament qui jouent ce soir, nous sommes des californiens originaires de la Bay Area", a déclaré Matt Freeman le chanteur. "Peu importe le style musical, nous faisons tous partie de la même famille".

Mais le public est surtout venu pour voir Pantera. Les spectateurs se sont agglutinés devant l’autre scène principale pour assister au retour de Phil Anselmo, le seul membre originel de la formation légendaire de power metal qui, après s’être séparé, a perdu Dimebag Darrell, assassiné sur scène, et son frère Vinnie Paul. "C’est pour eux que nous sommes ici", à déclaré le chanteur de ce tribute-band composé notamment de Zakk Wylde. L’ancien guitariste d’Ozzy Osbourne a rendu un très bel hommage à l’ancien guitariste de Pantera. Mais si sur sa veste on a pu apercevoir les lettres St Dime, c’est surtout par son jeu de guitare que le chevelu s’est illustré. Phil Anselmo pour sa part est arrivé pieds nus sur scène et à essayé tant bien que mal de se réapproprier ses anciennes chansons avec plus ou moins de réussite (Mouth for War, Fucking Hostile, Cowboys From Hell) sur des images d’époque diffusées sur les écrans géants de la scène où on a pu voir les deux frères défunts pour un show de 75 minutes seulement au cours duquel le groupe a interprété 10 titres…

Clown a quitté Slipknot en urgence

Parkway Drive a fait monter la pression de plusieurs crans sur l’autre scène principale. Un jour après avoir cartonné au Hellfest, les Australiens ont remis le couvert en dynamitant la plaine de Dessel sur les riffs de The Void ou d’Idols and Anchors durant lequel Winston McCall, visiblement très ému de voir tant de fans ovationner son groupe, se jeter dans la foule pour se laisser transporter jusqu’au milieu de la plaine où il a demandé aux fans en délire de "réaliser le plus grand cercle du monde". Un grand circle pit, des pogos à fusion ont salué la prestation énergique des Australiens. Winston a d’ailleurs eu beaucoup de mal à rejoindre la scène tant le public, hystérique, a souhaité le garder à ses côtés un peu plus longtemps que prévu. L’ambiance s’est un peu allégée quand les musiciens ont été rejoints par une orchestration de cordes (deux violonistes et une violoncelle) pour interpréter Shadow Boxing et Darker Still.

Les Americains de Slipknot ont donc eu la lourde tâche de placer derrière ce show survolté. La frénésie du public n’a pas diminué sur les premières notes de Blister Exists. Même s’il s’est appuyé sur une setlist de classiques avec 6 titres de son album éponyme (Eveless, Liberate, Wakt and Bleed, …), le groupe de Corey Taylor est apparu dans un décor minimaliste inhabituel au groupe mais qui traduit sans doute bien le malaise qui règne actuellement au sein de la formation frappée par plusieurs changements de line-up ces derniers mois. "Clown n’a pas pu être présent parmi nous ce soir", a déclaré Corey Taylor devant une foule médusée par la nouvelle. "Il a dû se rendre en urgence auprès de sa famille. Je compte donc sur vous pour faire autant de bruit qu’il ne faut pour qu’il puisse nous entendre jusqu’aux États-Unis".

Et le public n’a pas failli dans cette mission…