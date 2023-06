C’est finalement la chanson “Ce soir”, d’Amir, qui a récolté le plus de votes. C’est la quatrième fois que le chanteur décroche ce titre, après 2017 (avec “On dirait”), 2019 (avec “Longtemps”) et 2022 (avec “Rétine”).

Au moment de recevoir son prix, Amir, contacté depuis le plateau de TF1 via Skype, était très ému. “Je voudrais dédier ce trophée à ma mère qui nous a quittés il y a un mois et demi. Tout ce que j’ai fait depuis que j’exerce dans le métier de chanteur avait pour but de la rendre fière. J’espère qu’elle va se réjouir de cette victoire, de là où elle est”, a-t-il confié, en larmes.