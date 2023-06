Pour “Le Nez”, Madaras passe de Liège à Bruxelles

Coproduit avec l’Opéra de Copenhague, où il a été donné l’an passé, le spectacle mis en scène par Alex Ollé porte en exergue cette pensée du grand écrivain russe : “Si l’on regarde attentivement une histoire drôle, elle devient de plus en plus triste.”

"Le Nez" de Dimitri Chowtakovitch, à découvrir du 20 juin au 2 juillet à La Monnaie. ©© Bernd Uhlig

Un opéra plutôt rare

“Au départ, c’est un autre opéra que je devais diriger, raconte Madaras. Philippe Boesmans, avec qui j’avais travaillé à Liège, m’avait demandé d’assurer la création de son nouvel opéra On purge bébé. Mais quand on a pris le calendrier, on s’est aperçu que cela tombait en même temps que Les Béatitudes, qu’on donnait à Liège pour le jour anniversaire du décès de César Franck, et je ne pouvais pas abandonner mon orchestre pour un événement aussi important. La mort dans l’âme, j’ai dû renoncer. Mais Philippe Boesmans et Peter De Caluwe ont bien compris, et Peter m’a dit : 'J’ai autre chose à te proposer…'.”

Si sa carrière s’est développée jusqu’ici essentiellement dans le champ symphonique, le chef hongrois ne manque pas d’expérience dans l’opéra. D’abord assistant à l’English National Opera, il a dirigé pas mal de grands titres, notamment à l’Opéra de Budapest, mais il a aussi pris l’habitude de diriger des œuvres rares : Viva la Mamma de Donizetti, Fantasio d’Offenbach, Vanessa de Barber, Wintermärchen de Goldmark ou, tout récemment, Hulda de César Franck, dont l’enregistrement sortira le 1er juillet.

Assurer la création bruxelloise d’un opéra de Chostakovitch plutôt rare était donc dans ses cordes, même s’il ne parle pas le russe. “Né en 1984, je suis juste un an trop jeune pour avoir dû étudier le russe à l’école. En Hongrie, après 1989, l’étude du russe n’a plus été obligatoire et ce n’était même plus très bien vu de le parler. Mais ma mère est professeur de russe et ma grand-mère est à moitié Russe : elles parlent russe entre elles, mais ma mère n’a jamais parlé russe avec nous. C’est son plus grand regret aujourd’hui, et j’avoue que je le regrette aussi. Je comprends certaines choses, j’arrive plus ou moins à lire le cyrillique, je peux corriger des prononciations, mais cela reste une langue qui n’a rien à voir avec le hongrois.”

Un opéra en russe

Et même si, à Copenhague, le spectacle avait été donné en danois, il sera proposé en russe à Bruxelles : “Je comprends que, parfois, on donne un opéra en langue locale. Mais dans Le Nez, la langue russe est essentielle. Elle constitue véritablement le squelette de la musique, et c’est la logique de la langue qui permet de comprendre les tempos et les rythmes. Pendant les répétitions, j’ai constamment discuté avec Alex Ollé de ces questions : il connaît bien la musique, il adore les chanteurs et nous avons eu une excellente relation de travail. Mais parfois, il demandait à ralentir le tempo pour permettre au public de mieux comprendre les situations ou les traits d’humour. Or, avec le russe, en dessous d’une certaine vitesse, cela ne fonctionne pas. Cela dit, il faut se méfier de la partition : on sait que le métronome dont Chostakovitch disposait à l’époque était cassé, et donc non fiable !”

Un travail précis a été réalisé sur les manuscrits de Chostakovitch, et la production bruxelloise permettra même d’entendre un peu de musique inédite. “Il y a deux ans, on a retrouvé dans les archives Chostakovitch des fragments écrits pour Le Nez, les uns complets, les autres inachevés. Ils ont été joués une seule fois jusqu’ici, lors d’un concert donné en Russie. À Bruxelles, nous avons sélectionné les plus aboutis, soit environ cinq minutes de musique que nous donnerons lors d’un changement de décor entre les deux parties de l’œuvre. Il nous a en effet semblé préférable, pour ne pas interrompre la dynamique dramatique, de jouer l’œuvre d’un seul tenant, sans entracte.”