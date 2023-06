Record d’affluence pour le Graspop qui va répéter la formule XXL de son festival

”Je tiens à vous remercier pour votre présence et pour votre soutien car je sais combien il est difficile d’être déjà présent si tôt le 4e jour d’un tel festival”, a déclaré Erik Martensson, le chanteur d’Eclipse, chargé d’ouvrir les hostilités dimanche à midi sur la scène principale.

L’affiche du jour a réservé la part belle aux formations déjà bien établies. Car même s’il ne compte qu’un album dans sa discographie, le groupe Elegant Weapons a démontré tout son savoir-faire grâce à l’expérience des musiciens qui composent ce super-groupe : le guitariste Richie Faulkner et le batteur Scott Travis (Judas Priest), et le chanteur Ronnie Romero (Rainbow, MSG, …).

Des valeurs sûres

Après sa belle prestation en première partie de Kiss quelques jours auparavant, les Américains de Skid Row ont, cette fois, pu compter sur la présence de leur charismatique bassiste Rachel Bolan pour jouer leurs plus grands succès (”18 and Life”, “Monkey Business”, “Slave To The Grind”, …) avec brio grâce au chant d’Erik Grönwall (ex-H.E.A.T.). Le jeune chanteur suédois semble être le seul capable de succéder à Sebastian Bach dans ce périlleux exercice.

Udo Dirkschneider n’a, quant à lui, pas trop de tracas à se faire. L’ancien chanteur d’Accept a démontré qu’il avait conservé de beaux restes. Sous son nom et accompagné de son fils à la batterie, les deux musiciens ont joué les plus grands succès du groupe allemand (”Princess of the Dawn”, “Metal Heart”, “Balls to the Wall”, …) devant un public bien échauffé.

Le 4e et dernier jour du Graspop 2023 en images

L’heure d’Helmut Lotti a sonné. Le chanteur flamand a réuni la toute grande foule sous un Metal Dome rempli. Accompagné de musiciens, il a interprété les plus grands standards du hard rock avec beaucoup d’aisance, démontrant qu’une voix est aussi un instrument de musique à part entière.

Generation Sex déçoit, Mötley Crüe séduit

La prestation de Generation Sex n’aura pas recueilli le même succès. Le super-groupe composé de Billy Idol au chant, du bassiste Tony James (Sigue Sigue Sputnik), du guitariste Steve Jones et du batteur Paul Cook (Sex Pistols) a complètement manqué son rendez-vous. Les sexagénaires ont démontré qu’il restait de bons musiciens mais ils ont été incapables de soulever un zeste de ferveur auprès d’un public qui s’est rapidement assagi à la vue de l’immobilité de musiciens visiblement très fatigués. Certes le répertoire annoncé avait de quoi faire saliver : un mélange des meilleurs titres de Génération X (”Ready Steady Go”, “Kiss Me Deadly”, “Dancing With Myself”, “Your Generation”, …) et des Sex Pistols (”Pretty Vacant”, “Problems”, “God Save The Queen”, …). Mais parfois il vaut mieux laisser planer l’imaginaire plutôt que de se heurter au constat violent que le punk des années 70 n’est désormais plus de ce monde. Juste pathétique…

On aurait aussi pu craindre le pire des Mötley Crüe si on se référait à leur exécrable prestation… 14 ans plus tôt… Étonnamment, le groupe du bassiste Nikki Sixx est apparu sous son meilleur jour. Revigorée par l’énorme succès commercial du film The Dirt qui raconte la vie de débauche du Crüe, la formation a aligné les hits en compagnie de charmantes danseuses. Les écrans géants ont diffusé les images retraçant la longue carrière du groupe sur la route. Malheureusement, Mick Mars, l’ancien guitariste actuellement en procès avec le groupe, n’est apparu sur aucune d’entre elles. Son successeur, John 5 (ex-Marilyn Manson, Rob Zombie) s’est approprié les riffs de titres comme “Looks That Kill”, “Shout At The Devil”, “Live Wire” ou “Kickstart My Heart” avec beaucoup de facilité.

Rendez-vous en 2024

Sous le chapiteau du Marquee, la légende du thrash Kreator a donné un concert très énergique en reproduisant, à peu de chose près, le concert réalisé à l’Ancienne Belgique quelques mois auparavant. Mais la particularité des lieux a offert une occasion unique au groupe d’enchaîner ses titres en demandant régulièrement au public de réaliser un Circle pit de circonstance sur les riffs de “Flag Of Hate”, “666 – World Divided” ou “Satan is Real”…

L’ambiance s’est quelque peu adoucie à l’arrivée des Anglais de Def Leppard sur les notes du “Heroes” de David Bowie que les Hollywood Vampires avaient interprété quelques heures auparavant.

Les gars de Sheffield et de Londres ont aligné les succès avec beaucoup de précision sur les morceaux les plus rapides (”Let’s Cet Rocked”, “Animal”, “Armageddon It”, …) et beaucoup moins quand le tempo a ralenti (”Love Bites”, “Promises”, “When Love and Hate Collide”, …).

Le Graspop pouvait se refermer en laissant aux 55 000 festivaliers qui l’ont visité chaque jour, le sentiment d’une 26e édition réussie.