Surprise au Graspop : Johnny Depp a trouvé sa place parmi les Vampires

Le guitariste est entré sur une scène surmontée d’une mâchoire de vampire quelques secondes après ses comparses, soulevant la clameur du public venu nombreux pour assister au concert des Hollywood Vampires.

Vêtu d’un blazer de couleur noire signée du nom de sa fille avec Vanessa Paradis, Lily Rose, à la place du cœur et de plusieurs motifs blancs sur les manches, Johnny Depp, casquette vissée sur le crâne, s’est amusé à contempler à travers ses lunettes de soleil la masse des spectateurs qui se sont agglutinés devant la scène. Une fan s’est même installée dès l’ouverture des portes du festival aux premières loges carton à la main sur lequel on a pu lire toute l’animosité qu’elle portait vis-à-vis d’Amber Heard, l’ancienne compagne de l’artiste, qui a été déboutée dans le procès qu’elle lui a intenté après l’avoir accusé de violences conjugales.

Pas de polémique

La venue de l’acteur américain, la veille au Hellfest en France, a d’ailleurs soulevé une vague de polémiques et de contestations. Il n’en a rien été sur la plaine anversoise où la volonté a été plutôt d’apprécier la prestation scénique du ténébreux musicien et de ses comparses. Le groupe a débuté son concert avec trois de ses propres compositions (”I Want My Now”, “Raise The Dead”, “The Boogieman Surprise”) juste entrecoupées de la reprise de The Jim Carroll Band “People Who Died” sur lequel Johnny Depp a pris possession du micro et de la scène.

Les écrans géants plantés comme décor de scène ont diffusé les images d’artistes disparus (David Bowie, Roy Orbison, Jimi Hendrix, Freddie Mercury, …) entrecoupées des paroles du refrain invitant les fans à soutenir Johnny Depp au chant.

Johnny Depp a livré une prestation impeccable, tant à la guitare que derrière le micro. ©Paul Collin

Là aussi, l’acteur a démontré qu’il n’avait rien à envier aux autres musiciens. Aucune fausse note et beaucoup d’aisance que ce soit à la guitare ou derrière son micro. Et même s’il a focalisé toute l’attention sur lui, Johnny Depp est entouré de sacrés musiciens. Et quand Joe Perry (Aerosmith) et Tommy Henriksen (Alice Cooper, ex-Warlock, Meat Loaf, …), les deux autres guitaristes des Hollywood Vampires, se sont postés à ses côtés pour s’échanger des duels de soli, le public a apprécié.

Il a fait le job…

Et Johnny Depp ne s’est pas arrêté pas en si bon chemin. Après avoir tombé la veste, il est resté accroché à son micro pour interpréter le “Heroes” de David Bowie ainsi que “The Death and Resurrection Show” des Killing Joke dans une effusion de lumières et de vidéos particulièrement colorées.

Le concert du super groupe Hollywood Vampires avec Johnny Depp en images

Alice Cooper, cantonné aux chœurs après avoir ouvert le show, a apprécié son job de circonstance avant de reprendre son rôle sur le “Walk This Way” d’Aerosmith. Johnny Depp pouvait se retirer et allumer son cigarillo. Huit titres et 75 minutes de show, le job était fait…