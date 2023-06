Madaras a "Le Nez" plus fin qu’Ollé

Pour sa création à la Monnaie, Nos (Le Nez), tiré de la nouvelle éponyme de Gogol, bénéficie d’une réalisation musicale de premier plan, et on en sait d’abord gré aux forces de la maison. Un orchestre précis et efficace, d’abord, capable de restituer la brutalité de certains déchaînements (la fameuse pièce pour percussions du premier acte, notamment) mais aussi l’ironie des onomatopées instrumentales dont Chostakovitch parsème la partition de son premier opéra. Et également des chœurs en grande forme qui prêtent plusieurs de leurs membres pour des petits rôles (plus de septante sont requis, parfois pour une seule intervention mais qu’il convient de faire fuser à l’instant voulu) et qui, en même temps, chantent avec une cohésion parfaite tout en réussissant, dans leurs déplacements, à donner le sentiment de confusion et de chaos voulu par la mise en scène. On saluera au passage le travail de préparation en amont de Jori Klomp, chef de chœurs originaire de Malmédy qui se produit même (silencieusement) sur scène en Prêtre célébrant, mais on s’inclinera surtout devant le grand ordonnateur de la soirée : Gergely Madaras. Le directeur musical de l’OPRL (La Libre du 19 juin) prouve d’éclatante façon combien il est aussi un grand chef d’opéra, capable de veiller à la fois au plateau et à la fosse, de donner à chacun des signaux précis, de restituer parfaitement la couleur et l’ambiance de chacune des cellules qui forment cette partition kaléidoscopique et de préserver une tension dramatique constante, le tout en gardant une énergie aussi imperturbable que son sourire.