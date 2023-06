Grande première à la Monnaie : Christina Scheppelmann succédera à Peter De Caluwe

Entrant en fonction officiellement en juillet 2025, l’Allemande sera à Bruxelles six mois plus tôt pour assurer la transition avec Peter De Caluwe, qui programmera encore jusque décembre. Ce choix est le fruit d’un processus lancé depuis près d’un an. Il est apparu assez vite au nouveau conseil d’administration de la Monnaie mis en place en 2021 par Sophie Wilmès que, après trois sextennats de Peter De Caluwe, il était temps d’apporter un souffle nouveau à la première maison lyrique du pays. A ce moment, le directeur actuel semblait d’accord avec ce changement : il annonçait qu’il ne serait pas candidat, et a même donné son avis sur la composition de la commission de sélection chargée de proposer le nom de son successeur.

Vingt-cinq dossiers

Une commission composée de cinq administrateurs de la Monnaie, dont l’actuel président Philippe Delusinne (ex-RTL) et la probable nouvelle présidente Leen Vandecruys (ING), mais aussi trois experts non belges : Caroline Sonrier, directrice de l’Opéra de Lille, John Allison, rédacteur en chef du très coté magazine anglais Opera et … Jean-Pierre Clamadieu, ex-président du comité exécutif de Solvay mais aussi président du conseil d'administration d'Engie et de celui de l'Opéra de Paris. Fin novembre 2022, un appel à candidatures a été publié au Moniteur belge, mais aussi dans plusieurs revues spécialisées de façon à attirer aussi des candidats de profil international.

Vingt-cinq dossiers ont été reçus, dont six de candidates féminines et dont celui de … Peter De Caluwe, finalement désireux de rempiler pour un quatrième mandat : de quoi surprendre la commission de sélection, mais aussi le personnel de la Monnaie qui n’avait pas caché son désir de changement. De quoi, peut-être aussi, détourner du poste certaines grosses pointures, collègues internationaux du Flamand qui ont pu croire que les dés étaient pipés et qu’il s’agissait d’une procédure « cosmétique » destinée à le redésigner finalement. La commission a retenu sept « finalistes » et leur a demandé un document plus approfondi, avec programmation complète d’une première saison, considérations financières et perspectives de développement du public. Après retrait d’un des sept, les six candidats sont venus deux fois à Bruxelles : une fois pour un assessment de leurs capacités managériales, et une deuxième pour des auditions serrées tenues dans un hôtel du centre, en garantissant l’anonymat de chaque candidat et en évitant même qu’ils se croisent. Il ne restait à ce moment plus qu’une candidature féminine, mais c’est elle qui a emporté l’adhésion unanime de la commission.

Rassurer et convaincre

Le projet artistique de l’Allemande n’était peut-être pas le plus audacieux ni le plus novateur, reconnaît une source proche du dossier mais, avec sa formation de banquière et ses 35 ans d’expérience dans le monde lyrique, avec aussi un sens évident de la diplomatie, voire de l’esquive, Scheppelmann a pu tout à la fois rassurer les membres de la commission soucieux d’orthodoxie budgétaire, et convaincre les sélectionneurs au profil plus artistique de sa capacité à garantir le niveau de qualité de la maison bruxelloise tout en faisant souffler un vent nouveau. Elle devrait être très prochainement à Bruxelles pour une première rencontre avec ses équipes. Avec, déjà, un soutien de poids : Alain Altinoglu, qui la connaît depuis longtemps, a accepté de prolonger son mandat de directeur musical au-delà de 2025.