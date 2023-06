Christina Scheppelmann : "L’opéra ne doit pas seulement être accessible, il doit aussi être pertinent"

Les metteurs en scène ? "Castellucci a fait des choses fabuleuses, et je connais bien Christophe Coppens. Mais les compagnies que je dirige ne sont pas ma propriété, je suis à leur service : mes goûts personnels sont une chose, mais je dois aussi tenir compte de l’endroit où je suis et de quel est le public – même s’il ne faut pas se contenter de ne lui proposer que ce qu’il attend. L’Europe envoie ses metteurs en scène aux Etats-Unis, mais il faudrait initier aussi un mouvement en sens inverse. Dans la mise en scène, mais aussi pour les compositeurs."

L’opéra contemporain ? "On ne peut plus se contenter de répéter sans fin les mêmes opéras en se contentant de les inscrire dans des esthétiques différentes. Il faut bien sûr commander des nouvelles œuvres, mais aussi faire circuler celles qui viennent d’être créées, et les proposer dans différentes productions : c’est comme cela que nous léguerons quelque chose aux générations suivantes. Prenez des titres comme « Blue », « The (R)evolution of Steve Jobs » ou les oeuvres de Jake Heggie : le succès populaire des créations aux USA tient non seulement à une musique qui est sans doute plus accessible, mais aussi au fait que ces opéras racontent des histoires dont le public peut se sentir proche. L’opéra ne doit pas seulement être accessible, il doit aussi être pertinent."

Opéra subsidié en Europe, sponsorisé aux USA ? "Je me sens à l’aise dans les deux systèmes : et dans les deux cas, vous avez une responsabilité à l’égard de ceux qui vous financent. Les mécènes et les sociétés aux USA, et l’Etat en Europe. Mais derrière l’Etat, il y a tous les contribuables : dans un système de subsides public, chaque citoyen est votre mécène."

Un retour de La Muette de Portici pour le bicentenaire de 2030 ? "Je sais que le sujet est sensible, laissez-moi le temps de comprendre la situation. Mais a priori, on ne doit pas éviter des œuvres qui prêtent à discussion. Justement parce qu’elles permettent la discussion !"