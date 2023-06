Une chance, et un signal

Chance ? Après 18 ans de Peter De Caluwe (2007-2025), un mandat sans rupture avec les 15 ans de Bernard Foccroulle (1992-2007) et, surtout, fidèle aux idées de leur modèle commun Gérard Mortier (1981-1991), il était grand temps que la Monnaie puisse s’ouvrir à d’autres inspirations et esthétiques que la primauté absolue d’un théâtre de mises en scène souvent intéressantes, mais parfois vaines, qu’on a pu y voir depuis plus de quarante ans. On espère que Scheppelmann aura l’audace d’apporter ce changement et ne se contentera pas de gérer la Monnaie comme une fin de carrière tranquille sous couvert de respect de la culture locale et du public.