Coely : "Ce nouvel album m'a guérie"

Dans les bureaux d'Universal, on entend un rire au loin. Un rire franc, audible, celui de la rappeuse flamande Coely. Pourtant, l'artiste n'a pas vécu un long fleuve tranquille ces dernières années. La sortie de son premier album "Different Waters", le succès considérable de celui-ci, la tournée et la vie ont plongé la jeune femme dans une profonde dépression. Ce deuxième album, intitulé "Alive", évoque les moments les plus sombres de sa dépression ("Kaos") mais aussi les choses qui dérangent, comme son statut de femme noire ("Fruit of Bantu"). L'espoir n'est toutefois jamais loin ("Love High"), l'humour non plus ("Mayor").