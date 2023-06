Décès de Claude Barzotti: ces stars qui lui rendent hommage

Le Rital, Madame, Je ne t’écrirais plus, Aime-moi, etc. Ces tubes de Claude Barzotti ont marqué différentes générations et publics. Des célébrités lui rendent hommage à travers des messages postés sur les réseaux sociaux. Comme l’interprète du titre “Je t’aime à l’italienne”, Frédéric François : “Aujourd’hui, c’est un jour de grande tristesse… Nous venons de perdre un ami, un artiste hors du commun qui nous a fait rêver avec des chansons qui resteront gravées dans nos mémoires. Toutes mes sincères condoléances à la famille Barzotti” a-t-il écrit sur son compte Twitter.