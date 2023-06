Grace Jones au Live/s Live : une petite heure et puis s’en va…

Grace la capricieuse

Ce dimanche, la tête d’affiche se nommait Grace Jones. Comme elle, on se fout des convenances. Nous savons que ce n’est pas élégant de donner l’âge d’une femme. Mais bon, ici, c’est impressionnant. L’icône est née à Spanish Town, Jamaïque, voici septante-cinq ans. Et elle offre un show plus énergique, plus extravagant et plus surprenant que de nombreuses jeunes artistes féminines dans la vingtaine. Mélangeant pop, grosses basses, reggae et covers de bon goût, ses plus gros tubes datent des années 80. De Massive Attack à Rihanna, ils ont influencé une pléthore d’artistes. Hurricane, son dernier -et excellent- album date de 2008 et c’est donc avec un best of que la diva se pointe en Europe cet été.

Grace Jones est connue pour ses caprices. À l’Ancienne Belgique, en mars 2009, elle était arrivée plus d’une heure à la bourre. Madame avait en effet décidé en last minute d’aller faire trempette dans une piscine bruxelloise. Ce dimanche, “Amazing” Grace n’a eu que vingt-cinq minutes de retard. Masque vaudou de la mort, scène plongée dans la pénombre (”I don’t see fucking shit” dira-t-elle en manquant de se casser la gueule), groupe pléthorique avec section rythmique aux sonorités bien dub/roots, choristes féminines lookées comme des Black Panthers, elle fait une apparition de star. Les versions proposées sont fidèles aux originales. Gonflées de basses qui claquent, de lignes de claviers moites et de pulsions torrides.

De bons moments, d’autres plus confus

Grace Jones a gardé sa prestance et la voix. ” Nightclubbing” (d’Iggy Pop), ” Private Life” (des Pretenders), ” My Jamaican Guy”, son hymne à la sodomie” Pull Up To The Bomber” (”Tries-la vers le haut dans mon pare-chocs… ”), ” Love Is The Drug” (de Roxy Music)… Tous ses hits y passent. Ne voulant pas perdre de temps entre les chansons, Grace se fait dévêtir et habiller par deux assistantes sur scène. Elle lâche du fuck, insulte une spectatrice (”Ferme ta gueule fuckin’bitch”) qui lui manque de respect lorsqu’elle reprend” Amazing Grace”, cantique chargé de symboles politiques pour tous les Afro-Américains, mime l’acte sexuel de manière pathétique, soulève sa robe pour caresser son entre-jambe.

On a peine le temps de se mettre dans le rythme, de faire la part des choses entre le bon vin (sa voix, ses musiciens, son humour) de l’ivraie (elle trébuche, oublie ses enchaînements, perd ses repères…) que le concert se termine. Une heure, dix chansons, un super titre qu’on n’espérait pas (”Williams Blood” tiré de Hurricane et chanté dans “une robe pour aller à l’église”), des bons moments, d’autres plus confus où on se sentait presque gêné pour elle et la messe était dite.