”Un miette di solia” pour William Dunker

Il dut en, effet, attendre les années 90 – et la sortie de son album Trop tchôd – pour que sa chanson “Toudis su’l voye” (toujours sur la route), sortie une première fois sur 45 tours dans les années 80, devienne enfin un succès qui dépasse les frontières de Charleroi, là où il est né, là où il a vécu, là où il est mort. Ses origines diverses (allemandes et italiennes) l’ont ancré dans une région, où on trouve beaucoup de zigotos du même genre et qui ont contribué à faire d’elle ce qu’elle est aujourd’hui.

À lire aussi

William Dunker avait d’ailleurs fait du wallon, sa langue préférée pour chanter des chansons, même s’il était multifacettes – impossible à détailler toutes ici. Musicien, comédien, chanteur, bon vivant, il n’avait pas son pareil pour émouvoir son public, même en patois. Dans son album live, Vikant au Sablon (2015), les versions de “Lolotte”, écrite par Jacques Bertrand, un chansonnier carolo du XIXe siècle et de “Djan Pinson”, tirent des larmes à ceux qui prennent le temps de les écouter. On y retrouve aussi tous les “tubes” de l’artiste qui avait le blues chevillé au corps. Outre ceux déjà cités, épinglons “Condroz-Western” où on le retrouvait en cow-boy (coboye) wallon, “El mambo d’èl loke à r’lokter” (le mambo du torchon) ou encore “Ène bèrwète di blues” (une brouette de blues). “Djan Pinson”, revenons-y, puisque pendant deux mois, elle trônera en tête du hit-parade du Québec, devant “une chanteuse qui débutait et qui s’appelait Céline Dion”, comme il disait, rieur, à nos confrères de Télésambre, devant une chope, un jour d’interview.

Le wallon en musique

Parce que le wallon, pour les plus réticents, ça peut n’être drôle que cinq minutes, mais lorsqu’il était mis en musique par William Dunker, le côté comique ou folklorique s’effaçait devant ce qu’il envoyait niveau musical. Ce succès de chansons en wallon fera dire à Jean-Luc Fauconnier, président du Conseil des Langues régionales endogènes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que “Dunker a fait plus pour le wallon que toutes les écoles de dialectologie des universités”, peut-on lire dans le portrait de lui que l’on peut trouver sur le site internet consacré aux Wallons méritants distingués par le gouvernement wallon. .

À lire aussi

Avant le succès, c’est sous le nom d’Alfred qu’il était connu dans sa région natale, à une époque où la vie musicale carolo s’articulait pour certain au Coup de Fusil, ce lieu où la jeunesse du coin se retrouvait dans une ambiance paraît-il incroyable. Un peu plus tard, au festival de Rochefort de 1985, il remporte, aux côtés de trois comparses (Les Jules), le prix de la presse.

On lui laissera la parole pour conclure cet article. Lui qui disait dans sa chanson Condroz-Western, qu'“in n-ambûrguère, Ça n’èst k’in vitoulèt stitchî dins-in pistolèt…” (Un hamburger, ce n’est qu’une boulette dans un pistolet). Voilà qui méritait d’être dit !