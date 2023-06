Se battre pour la préservation et contre l’uniformisation

Expatrié en France, le Belge recrute deux compères musiciens, Amélie Lejosne et Matthieu Deloux, pour former Loriot. "Je voulais que le wallon fasse partie de la personnalité du groupe", assure le fondateur. Les deux Français, eux, sont séduits par cette langue qu'ils ne connaissaient pas. Le wallon s'exprime de manière plus imagée et percutante. "Cela force à être créatif, il faut aller chercher des expressions, des tournures de phrases particulières." Pour écrire ses textes, Xavier Bernier fouille dans la littérature du pays et se rapproche des associations de défense du wallon.

Curieusement, Loriot tourne davantage Outre-Quiévrain et assez peu en Wallonie. "Le public est souvent touché par cette langue qu'il ne connaît pas du tout", assure le musicien. Il confie que le groupe cherche encore son public. "Quand on s'adresse à des personnes qui connaissent le wallon, elles sont plutôt habituées à écouter Julos Beaucarme ou Bob Dechamps. Nos chansons ne sont pas du tout de cet univers-là. Et ceux qui seraient plus susceptibles d'être intéressés par notre style de musique sont éloignés du wallon."

Laisser une trace à travers la chanson

À 43 ans, le chanteur souligne faire partie de la dernière génération à avoir eu cette langue dans les oreilles. "Si notre génération ne chante plus en wallon, qui le fera ?", s'interroge-t-il. Selon lui, il existe de moins en moins de groupes qui s'emparent de ce langage. "Avant, il y avait un concours de la chanson wallonne qui permettait de donner un peu de visibilité. Puis les titres passaient à la radio. Mais il n'existe plus aujourd'hui." Avec ce projet, Xavier Bernier a envie de laisser une trace de cette langue-là, de la garder vivante à travers la chanson.

Pour lui, il s'avère nécessaire de lutter pour la survie de ces langues endogènes pour conserver la diversité des régions. "Les lieux que l'on habite en Wallonie sont uniques parce qu'ils ont une architecture, un relief, une végétation qui leur est propre. Ceux-ci sont aussi particuliers car on n'y parle pas de la même façon." Si l'on se met tous à parler de la même façon, les lieux perdent ce caractère unique, déplore-t-il. "Faire vivre ces langues-là, c'est faire vivre la variété du monde dans sa dimension sonore et résister au rouleau compresseur d'une uniformisation culturelle et linguistique."

