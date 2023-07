Rock Werchter 2023: les Red Hot Chilli Peppers brillent sur scène après un show décevant l'an dernier

Voici un an, avec un chanteur Anthony Kiedis il est vrai diminué par la maladie, Red Hot Chili Peppers avait livré une prestation catastrophique dans la plaine du Brabant flamand. Ce vendredi 30 juin, lors de la seconde journée de cette édition 2023, le groupe californien s’est racheté. Il a brillé, il s’est amusé, il a déployé une belle énergie positive dans une ambiance de folie. Bref, des vrais pros qui ont su relever leur niveau à l’occasion de leur cinquième apparition au festival.

Allez l'Union

Rock Werchter 2023 - Red Hot Chili Peppers en concert. A Werchter le 30 juin 2023 ©JC Guillaume

Comme souvent chez les Red Hot, tout commence par une grosse impro. A la batterie, Chad Smith, qui avait assisté au coup d’envoi de l’Ommegang la veille sur la Grand-Place de Bruxelles et a été fait citoyen d’honneur de la ville. A la basse, Flea, torse nu, avec une jupe et des chaussettes très élégantes aux couleurs de l’Union Saint-Gilloise (pas fait exprès pour le coup, ne vous emballez pas trop les supporters). Et John Frusciante, avec son vieux pull acheté chez Emmaüs, sa vieille guitare qui sonne comme aucune autre guitare et sa coupe de cheveux hippie. Un son infernal, une fusion de rock et de funk, des notes célestes à la guitare. Un long instrumental qui lance les débats avant qu’on entende les notes jouissives de Don’t Stop. Du déjà vu et entendu par les fans, mais du solide.

La forme d'Anthony Kiedis

Rock Werchter 2023 - Red Hot Chili Peppers en concert. A Werchter le 30 juin 2023 ©JC Guillaume

Et puis surgit par devant dans son tricot vert pomme mister Anthony Kiedis. Les deux mains coincées sur le micro. Il chante bien. Il ondule, il danse, il secoue la tête, il est dans son élément. Yes, ça fait plaisir à voir. Flea garde pourtant le " lead" pour communiquer avec le public.

L’esprit tient plus ici de la grosse jam, calibrée et huilée certes, que du concert linéaire. Les tubes sont là dont un dégoulinant Dani California qui met le feu aux poudres. En rappel, alors que nous étions déjà sur la route du retour pour éviter les bouchons sur les routes pavées du Brabant flamand, la setlist officielle nous confirme qu’ils ont joué Under The Bridge et Give It Away.

Nous, on retiendra ces solos de basse, guitare et batterie. La mine réjouie de Kiedis, assis sur un baffle, secouant la tête lorsque John Frusciante reprend une partie de Tiny Dancer d’Elton John. Il y a aussi cet emprunt au London Calling de The Clash sur Right On Time, des réarrangements qui claquent sur le bien nommé Aquatic Moon Dance ou encore une cavalcade étincelante sur The Zephyr Song. Ce vendredi, à Rock Werchter 2023, Red Hot Chili Peppers a fait mieux que tenir son rang. Cool.

Manchester City dans la place

Rock Werchter 2023 - Liam Gallagher en concert. A Werchter le 30 juin 2023 ©JC Guillaume

L’autre star de la journée, c’était Liam Gallagher. On ne se lasse pas de son cérémonial pour faire chauffer la foule. Musique des Stones Roses dans les enceintes, chants de foot, bières qui volent. C’est l’esprit Manchester City qui débarque à l’heure de l’apéro. Manquait plus que Kevin "je m'en bats les couilles". Lunettes noires, veste baggy, barbe d’un jour pas rasée (Comment fait-il pour avoir chaque jour une barbe d’un jour pas rasée ?), bermuda de touriste, regard de sale teigne, mains dans les dos quand elles ne tiennent pas un tambourin ou des maracas. Liam joue à Liam et c'est juste parfait.

Wonderwall

Rock Werchter 2023 - Liam Gallagher en concert. A Werchter le 30 juin 2023 ©JC Guillaume

Le set est toujours parfaitement équilibré entre extraits de sa discographie solo, qui se muscle à chaque album, et chansons d’Oasis. Un petit malin a amené un mannequin en carton à l’effigie de Noel Gallagher, grandeur nature. Liam le voit passer son frangin devant lui de bras en bras, mais il ne se laisse pas démonter. Il balance la purée et donne la communion. Impossible de ne pas avoir des frissons quand toute une plaine chante à l’unisson "And after all You're my wonderwall ", Rock and roll Star ou Champagne Supernova….

Made in Mongolia

Rock Werchter 2023 - The Hu en concert. A Werchter le 29 juin 2023 ©JC Guillaume

Sur les scènes parallèles, Tamino a confirmé dans un The Barn rempli à craquer son statut de Jeff Buckley belge. Tout droit venu d’Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie avec ses instruments traditionnels, guitare metal et chant de gorge d’Asie centrale, The Hu en fait un peu trop dans l’apparat et, passé l’effet de curiosité, finit par lasser. Les musiciens de Squid, qu’on a encensés la première fois qu’on les a vus à l’Eurosonic, ont le mérite de proposer une musique exigeante mais qui finit, elle aussi, par tourner en rond et ennuyer.

Rempli au début de leur set, le KluB C s’est vidé progressivement. Trop cérébral sans doute, au contraire des déjantés Viagra Boys qui ont livré l’une des plus belles prestations de la journée. Saxo glam, claviers disco, riffs post-punk, tatouages de leur chanteur au ventre bedonnant, basse funky, t-shirt de Prince… Les Suédois et leur leader américain Sebastian Murphy ont un look aussi improbable que leur musique mash-up. Ils nous ont bien fait danser…