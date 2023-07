Rock Werchter: Red Hot Chili Peppers a pimenté Werchter avec ses hits

Après avoir fait danser la plaine d'un des plus grands festivals au monde, le chanteur Anthony Kiedis, dans sa veste vert fluo, y est allé de sa petite leçon de vie aux spectateurs: "Be sweet to each other".

Cette deuxième journée à Werchter a également vu passer sur scène Bear's Den, Ben Howard, The Black Keys, Kasabian ou encore l'enfant terrible de Manchester: Liam Gallagher (ex-Oasis).

L'affiche de la journée de samedi s'annonce tout aussi prometteuse avec du beau monde comme Muse, Oscar and the Wolf, Queens of the Stone Age et, en clôture, Arctic Monkeys.