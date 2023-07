Ronquières, le “petit” festival qui pousse

Une affiche éclectique pour un festival qui ne mise pas sur un genre musical en particulier. “Les gens viennent même sans trop savoir ce qui sera programmé. Ils ne viennent pas pour un seul artiste, même si cette année, c’est un peu différent avec la venue d’Indochine. Ils savent que ce qui sera proposé est sympa. Ils se disent qu’ils vont faire quelques découvertes et voir des têtes d’affiche, le tout dans une ambiance sympa et entre potes”, explique Gino Innocente lors d’une rencontre informelle avec la presse organisée fin avril. Le positionnement de Ronquières est clair : “Nous voulons des artistes qui ont une actualité, qui sont contemporains et relativement mainstream. On ne cherche pas des niches musicales. Et nous voulons garder l’ambiance et la convivialité de l’événement. Voir les gens qui ont la banane, c’est magique.”

Un espace plus grand et réaménagé

La convivialité, c’est l’ADN du festival hennuyer, ses organisateurs le revendiquent. Ce qui ne les empêche pas de voir plus grand. L’an dernier, l’événement est passé de deux à trois jours, histoire de marquer ses dix années d’existence. Et pour la onzième édition qui se déroule du 4 au 6 août, le festival s’agrandit d’une autre manière. Le site compte deux hectares de plus. Et la disposition des scènes a été revue. La principale sera déplacée et bénéficiera désormais d’un gradin naturel tout en verdure, tandis que le Bâbord Club, la scène électro, sera aussi plus développé.

Ronquières lorgnerait-il du côté des mammouths du secteur, les Rock Werchter, Dour, Pukkelpop, Les Ardentes ? Pas vraiment, disent ses chevilles ouvrières qui parlent de croissance, certes, mais maîtrisée. D’abord, parce que le site ne permet pas une extension infinie. Ensuite, parce que les organisateurs veulent conserver un événement à taille humaine, raisonnable. “La limite, c’est, selon moi, une jauge à 30 000 ou 35 000 festivaliers par jour, explique Gino Innocente. Pour garder une proximité. Là, on voit encore le spectacle. Au-delà, c’est de la télévision. Quand j’arrive à un événement où il y a 70 000 ou 80 000 personnes, j’ai perdu le plaisir d’y être. Je suis un grand fan de Pearl Jam depuis toujours. Je les ai vus l’an dernier à Francfort dans une salle de 15 000 personnes, puis le surlendemain à Werchter. Ce jour-là, je n’ai rien ressenti. Nous ne voulons pas ça à Ronquières.”

Pas de Coldplay en vue donc du côté de Plan incliné mais certaines propositions d’artistes faites par des tourneurs imposaient d’agrandir le site, ce qui était de toute façon dans les cartons de l’organisation. Parce qu’avec 20 000 ou 22 000 festivaliers, ce n’était pas rentable, précise Jean-François Guillin. Les aménagements proposés cette année permettent une jauge théorique de 28 000 personnes par jour. L’objectif est d’en accueillir 80 000 sur l’ensemble de l’édition 2023.

Un business fragile et risqué

Même si tout semble sur les bons rails, avec la journée du vendredi qui affiche complet grâce à la venue d’Indochine, le pari reste tout de même téméraire. Les organisateurs le confessent : leur business model est risqué et fragile. Pour avoir des comptes à l’équilibre, ils doivent remplir leur jauge à 85 %. Car les coûts ont explosé. Cette année, le budget artistique du festival est 70 % plus élevés que celui de l’an dernier. “Ce n’est pas un artiste qui fait exploser la facture. On a un niveau d’affiche qui est supérieur à l’année dernière, tempère Jean-François Guillin. Toutes choses égales par ailleurs, l’augmentation n’aura pas été de cet ordre-là.” Il n’empêche les cachets des artistes ont aujourd’hui considérablement augmenté. Comptez entre 2500 euros pour un artiste pas connu qui ouvre une journée du festival et plusieurs centaines de milliers d’euros pour une tête d’affiche.

À cela s’ajoute l’inflation qui fait gonfler le prix des moyens techniques et du personnel qui travaille sur les tournées ou à la conception des spectacles. Sans oublier un paramètre important : “L’envie chez les artistes de venir avec des productions toujours plus importantes. Il y a une surenchère pour proposer le meilleur spectacle, ce qui a aussi un coût.”

Une petite voix, proche du milieu des concerts, nous glisse aussi à l’oreille qu’il ne faut pas oublier que nombre d’artistes sont aujourd’hui représentés par des groupes financiers. On ne parle plus à des producteurs mais à des comptables quand il s’agit d’acheter une production !

Quel avenir pour les festivals en Belgique?

Et pourtant, malgré ces circonstances, Ronquières reste un des festivals les plus accessibles. À 59 euros le pass d’un jour, c’est 5 euros plus cher que l’an dernier. Seulement est-on tenté d’ajouter, surtout à la vue de ce qui se pratique ailleurs chez nous. Ce côté abordable est une nécessité, souligne les organisateurs car c’est ce qui permet aussi à l’événement de garder sa spécificité : être un rendez-vous familial et convivial.

Face à l’explosion des prix des productions et des cachets des artistes, Gino Innocente pose une question : est-ce qu’il y aura encore une offre de festival abordable en Fédération Wallonie-Bruxelles dans dix ans ? “Aujourd’hui, presque tout le monde peut venir au moins un jour à Ronquières, à Dour ou aux Ardentes. Quand je vois les tarifs demandés aux États-Unis pour Coachella, par exemple, 600 ou 700 dollars le pass, est-ce que ce sont des fans de musique qui y vont où des gens qui vont pour s’y montrer ? La Belgique, pour les artistes, c’est une seule date en été. Si on leur propose fois trois plus en Allemagne ou au Royaume-Uni, vont-ils encore s’arrêter chez nous ? Je pose la question. Est-ce que des événements collectifs comme le nôtre, au tarif auquel nous le proposons pourrons encore avoir lieu dans cinq ou dix ans ?”

Indochine

L’événement à Ronquières cette année, c’est incontestablement la venue d’Indochine. Une date exclusive pour la Belgique qui a été prise d’assaut par les fans. À peine mis en vente, les tickets ont tout de suite trouvé preneur. Une bonne affaire ? Certainement, même si la facture est conséquente. Samedi dernier, Le Parisien proposait un grand article sur les cachets des artistes avec des montants qui donnent le tournis. Si ceux de certaines stars internationales dépassent régulièrement le million d’euros contre 300 000 euros avant la pandémie (Metallica avait demandé trois millions l’an dernier pour apparaître au Hellfest !), il faut tout de même débourser de 400 000 à 500 000 euros pour s’offrir Indochine notait le quotidien français.

Indochine au Ronquières Festival, c'est une exclu pour la Belgique cet été. ©PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/MAXPP

Sans dévoiler le montant exact qui fait l’objet d’une clause de confidentialité, les organisateurs du festival de Ronquières reconnaissent qu’Indochine reste un budget. Ajouter à cela qu’il a fallu construire une toute nouvelle scène pour les accueillir car on en manque. Toutes celles qui avaient la taille requise étaient déjà prises pour d’autres événements. “Ça peut paraître beaucoup d’argent mais le groupe débarque avec 60 personnes et un écran géant que personne n’a jamais vu ailleurs. Est-ce qu’on a besoin de ça pour chaque concert ? Probablement pas. Est-ce une plus-value pour l’événement ? Assurément oui.” Quoi qu’il en soit, cela reste le meilleur marché qu’on ait jamais programmé disent en chœur les organisateurs. “C’est le plus rentable car on a directement fait sold-out le vendredi. […] Nicola Sirkis pourrait demander beaucoup plus, on y mettra le prix car même en doublant son cachet, il serait toujours rentable.”

Et si Indochine a dit oui, à Ronquières, c’est aussi en raison de la politique tarifaire du festival. On sait Nicola Sirkis opposé aux carrés d’or et autres places VIP qui s’invitent presque partout désormais. Et attentif aux prix qui restent abordables pour le plus grand nombre. “C’est tout à son honneur”, notent les organisateurs de Ronquières.

Le défi : la mobilité

Ne pas grandir trop vite, ne pas devenir un géant déshumanisé et conserver des prix abordables, telle est la devise du Ronquières Festival. Un défi que l’organisation semble maîtriser. Un autre l’attend également : celui de la mobilité. Organisée un peu au milieu de nulle part, la manifestation est peu accessible autrement qu’en voiture. Il va falloir trouver des idées pour réduire l’empreinte carbone à l’avenir, autrement qu’en plantant des arbres (100 000 déjà) à Madagascar.