Ciao Rital : “Un adieu très difficile, émouvant mais aussi un soulagement”

Dès les premières heures, l’émotion était déjà palpable pour le dernier adieu à Barzotti entouré de centaines de fans malgré une matinée un brin pluvieuse. “C’est normal, nous glisse ainsi Josiane, fan de ses chansons poétiques. Quand Barzotti meurt, le ciel pleure”. Si l’église Notre-Dame ne pouvait accueillir que 120 personnes, un écran géant a été installé aux abords pour que la foule puisse suivre la cérémonie hommage à l’interprète de “Madame” et “Aime-moi”. “Une manière de lui rendre un dernier hommage bien mérité, nous glisse Elio Di Rupo, présent lors des obsèques. Claude Barzotti a contribué au rayonnement de la Belgique dans le monde culturel et dans le monde de la chanson. Il était un très très grand artiste. Je vais retenir la qualité de ce qu’il a fait, puis son caractère. Il était un homme très humble, très accessible et toujours à l’écoute des autres.”

”Nono, notre héros” ; “Fière d’être une Barzotti”

Parmi les moments forts de la cérémonie, on retiendra l’entrée du cercueil dans l’église, sous les acclamations du public. Et sur la musique “Là où j’irais… dormir” de Claude Barzotti mais avec la voix de Morgane, chanteuse belge de l’Eurovision 1992 avec son titre “Nous, on veut des violons”, écrite par Claude Barzotti, présente à l’église. Viendront ensuite les hommages déchirants de sa famille, évoquant son long combat contre le cancer. À commencer par ses filles Sarah et Vanessa. “Tu t’es battu jusqu’au bout, je suis fière d’être une Barzotti. Merci papa. Merci Nono, notre héros. Tes souffrances se sont enfin soulagées… tes amis les plus chers là-haut sont venus te chercher. Tu es un exemple de force et de courage. Ton amour inconditionnel jamais ne s’éteindra. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, ta famille ce que tu as transmis à travers tes chansons. Je t’aime papa, tu es l’amour de ma vie.”

Autre moment fort et émouvant de la cérémonie : l’allumage des cierges par les petits-enfants de Barzotti qui ont même pris le micro (“ Je t’aime Nono, de tout mon cœur” ; “Je t’aime Nono, tu vas me manquer”). Mais aussi un “Ave Maria” joué par une violoncelliste ou encore cette communion et cette procession réalisées à l’extérieur avec les fans et même sous un rayon de soleil. Un signe pour tous les gens présents : “Il avait un fichu caractère, il n’était pas parfait, mais quel homme généreux. Il l’était tellement que même le soleil est là !” Ou encore ce poème, en chanson, écrit et composé par le parolier de Claude Barzotti, Angelo Patuano (auteur notamment de son dernier titre “Un homme”), sur une idée de Claude Barzotti, lorsqu’il était malade.

Après la cérémonie hommage, le cortège s’est rendu jusqu’au crématorium situé au Champ de Court. Toute la famille et les proches se sont ensuite rassemblés dans l’intimité au domicile de Court-Saint-Etienne de Claude Barzotti. Là où il avait souhaité passer ses derniers instants.

De nombreuses personnalités présentes

Si Herbert Léonard, Frédéric François ou Daniel Guichard n’ont pas pu faire le déplacement, ils lui ont néanmoins rendu hommage en mots sur des gerbes de fleurs. Tout comme Jeane Manson (qui avait fait un duo avec notre Rital sur “Ce que tu dois être belle”) qui avait laissé un mot, lu par une des filles de Barzotti en début de cérémonie.

Parmi les people venus lui dire adieu, on peut citer Michèle Torr, Enzo Scifo, Frank Michael, Alexandre Bouglione, Frédéric Etherlinck (“ Quand j’ai fait mes débuts à l’Eurovision, Claude Barzotti, c’est le seul mec qui m’a aidé ! ”), Patrick Hernandez, Richard Ruben ou encore ses amis chanteurs Claude Michel, Christian Delagrange et Lou Deprijck. Ce dernier, même avec de l’arthrose, a répondu présent pour son ami de toujours. “La chaleur humaine des gens était sincère et cela fait chaud au cœur. Et lui, il est dans mon cœur donc tout va bien. ”

Quant au mot de la fin, il ira à Christian Delagrange. “C’était très difficile, émouvant, mais aussi un soulagement. Car c’était une libération de le savoir parti après ses souffrances… Mais avec toute l’émotion que cela entraîne car c’est terrible…” Et de conclure. “Il m’a très certainement fait sa dernière chanson… qu’on a écrite ensemble. J’avais écrit une chanson pour parler de notre amitié, lui donner espoir et là, aujourd’hui, elle prend tout son sens parce qu’il est au firmament. ”