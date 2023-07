Le cashless, enfer des festivaliers cet été: à qui profite ce système qui va vous coûter cher?

Qu’il s’agisse d’un bracelet ou d’une carte, ils permettent de payer frites, pâtes, pitas, bière et autres softs sans argent liquide. C’est à la fois plus pratique pour le festivalier mais aussi pour ceux qui tiennent les stands. On ne court plus après de la monnaie, on ne perd plus de temps à trouver le change, c’est plus hygiénique, etc. Une bonne idée donc.

À lire aussi

À chaque festival sa monnaie locale au cours différent

Cependant, depuis quelque temps, le système montre aussi son côté obscur. Car si au début, c’étaient des euros qu’on chargeait sur les bracelets et autres cartes, aujourd’hui, il n’en va plus de même. Bienvenue dans l’univers de la "monnaie locale" des festivals. Au Graspop, qui est passé au cashless cette année, on paye en Skully. Du côté de Tomorrowland, c’est en Pearl. Et pour tous les événements estampillés Werchter (Rock Werchter, TW Classic, TW Boutique, Harry Styles…), c’est en Coin. Comme au Core qui a eu lieu en mai dernier.

À partir d’ici, les choses se compliquent très nettement ! Car un Skully, un Coin ou un Pearl ne correspondent pas à un euro. Ce serait beaucoup trop facile. À Werchter, le Coin vaut 3,50 euros. Idem pour le Skully du Graspop. Tandis qu’à Tomorrowland, le cours du Pearl est de 1,74 euro ! Bonjour les séances de calcul mental pour s’y retrouver.

Des prix tout sauf transparents et lisibles

Mais il y a pire. Il faut encore plus se creuser les méninges au moment de commander. Car les prix affichés ne sont qu’en "monnaie locale". Et, forcément, ce ne sont pas des prix ronds.

Prenons l’exemple de Werchter. Pour les boissons dites classiques - bière, soft… - le prix est unitaire : 1 Coin. Soit 3,50 euros. Mais attention, on vous décomptera aussi la consigne pour le gobelet supposément réutilisable : 0,30 Coin. Soit 1,05 euro si vous avez bien suivi… Dès cet instant, vous comprenez qu’il sera très difficile de jongler avec les prix pour consommer l’ensemble des crédits que vous aurez mis sur votre bracelet ou carte.

L’enfer s’abattra ensuite sur vous au moment de manger. Même le boulier compteur si cher aux Chinois risque de ne pas être suffisant pour s’en sortir. Explication. Au Graspop comme à Werchter, une portion de frites - petite, n’ayons pas peur des mots - vous coûte 2,2 Coins. Facile : 2,2 fois 3,50 euros, cela fait 7,70 euros. Mais ça, c’est sans la sauce. Pour les pâtes ou un burger, comptez 4,2… Coins. C’est-à-dire 14,70 euros. Pour les pâtes, c’est aussi sans sauce. Elle est à payer en plus. Inutile de dire qu’au moment de commander, quasiment plus personne ne compte ce que coûte le repas, à moins d’avoir profité du temps d’attente dans la file pour réviser son calcul mental. Et encore…

Le cauchemar du festivalier n’est pourtant pas terminé. En fait, il commence même avant le premier achat de boisson ou de nourriture. Arrivé sur le site du festival, le festivalier s’en va, tout guilleret, alimenter son cashless pour ensuite affronter les concerts. Et là, surprise, pas question de mettre le montant qu’on souhaite sur le bracelet ou la carte. Au Core Festival, c’était un minimum de 20 euros. Lors de TW Classic, la mise de base était fixée à… 35 euros ! Soit 10 Coins. Vous êtes donc prié, que vous soyez seul ou en bande, de consommer 10 boissons pour solder votre cashless. Sauf que vous devez aussi prévoir les consignes pour le ou les gobelets. Le constat s’impose immédiatement : il sera très difficile, voire impossible, de parvenir à utiliser tout l’argent placé sur votre cashless…

Des remboursements facturés au prix fort

Dans ces circonstances, bien malin celui qui sait ce qu'il dépense exactement, mais aussi ce qu'il reste sur son bracelet. Parce que là aussi, il faut s'accrocher pour faire l'état des lieux. Nos confrères de L'Avenir ont passé en revue les différents moyens. Si au Graspop, la vérification se faisait en ligne, à Ronquières, il faudra utiliser l'application du festival. Et à Werchter, la consultation en ligne n'est possible qu'à condition de s'être enregistré au préalable et d'avoir utilisé le QR Code pour charger le bracelet ou la carte…

Savoir ce qu'il reste sur votre cashless, c'est tout sauf un détail. Parce que le réalimenter, c'est courir le risque de devoir demander ensuite un remboursement du solde une fois l'événement terminé. Et là aussi, il vous en coûtera la plupart du temps en frais administratifs. Et même cher ! Deux Pearl à Tomorrowland, soit 3,48 euros. C'est 3,50 euros à Werchter. Et du côté de Ronquières, on ne remboursera pas les soldes en dessous de 3 euros. Mais au-dessus, il n'y aura pas de frais de dossier, notent nos confrères de L'Avenir. Ces derniers précisent que dès 2019, Test-Achats avait déjà jugé douteuse la pratique des frais prélevés pour les remboursements.

Le cashless à Rock Werchter

Ajoutons à cela qu’il faut rentrer sa demande dans les temps, avec des délais qui varient forcément d’un événement à l’autre, et que ceux pour récupérer vos euros fluctuent également. Il faudra parfois se montrer très patient…À qui profite vraiment le système ?

Au terme de ce petit voyage au pays du cashless, un constat s’impose : rien n’est fait pour faciliter la vie du festivalier et la gestion de son pourtant si précieux portefeuille. Et s’il est impossible d’établir un compte chiffré, on se dit que le système est certainement très profitable pour les organisateurs des festivals, même si le système coûte aussi cher en termes de mise en place et d’exploitation. Qui va réclamer un remboursement pour 1 ou 2 euros ? Combien de personnes vont oublier de le faire ou ne pas le faire dans les temps ? Et quid des consignes que beaucoup n’iront pas récupérer au moment de quitter l’événement étant donné les files à rallonge devant les endroits prévus à cet effet ?

Il y a de quoi gâcher une partie du plaisir d'assister à des festivals, c'est certain. D'autant que les événements adeptes du cashless sont de plus en plus nombreux. Pourtant, certains font marche arrière, note L'Avenir. C'est le cas des Francofolies de Spa. Les organisateurs ont constaté que le cashless est peu adapté à une manifestation comme la leur, organisée en milieu urbain. Avec, donc, la présence de commerces Horeca très proches.

Les ratés du cashless qui coûtent cher

De la patience, il faut aussi en avoir sur place, pendant le festival. Non pas pour faire la file mais pour voir son cashless crédité une fois la transaction effectuée à partir de votre compte bancaire. Lors de la couverture du Graspop, la DH a constaté les ratés du système utilisé pour la première fois lors du festival de metal. Il fallait parfois attendre jusqu'à deux heures avant de voir apparaître les précieux Skully sur la carte ou le bracelet. Plus qu'embarrassant.

À Werchter aussi, lors de la venue de Bruce Springsteen, le cashless a connu des ratés. Il fallait patienter une bonne vingtaine de minutes avant d’être crédité en Coins. Le problème, c’est que ne voyant rien arriver, certains ont répété l’opération, persuadés que le premier transfert avait échoué. Résultat : au lieu de se retrouver avec 10 Coins (35 euros) sur leur cashless, ils ont fini par en avoir 20 ou 30 s’ils ont répété le transfert deux ou trois fois. Pour récupérer le trop versé, les malheureux devront s’acquitter des fameux frais de dossier… Tout ça, c’est du vécu cette année !