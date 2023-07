Pour créer cette hiérarchisation des plus grands groupes de rap, Billboard a tenu compte des critères suivants : l’ensemble des productions du groupe (comprenant les récompenses, certifications, etc), l’influence et l’impact culturel du groupe sur le genre qu’est le rap, la longévité du groupe, les paroles des productions et le “flow” (l’aptitude vocale) des membres. Billboard précise bien que ce sont les groupes en tant qu’unité qui ont été pris en compte, et non pas la carrière de chaque membre.

Et selon le magazine, le meilleur groupe de rap de l’histoire est… OutKast ! D’après Billboard, le duo formé par André 3000 (André Benjamin) et Big Boi (Antwan Patton) a eu une empreinte “indélébile” sur le rap, notamment à Atlanta, donc ils sont originaires. OutKast a connu un succès retentissant dans les années 90 et 2000, même si Billboard souligne que “le règne n’a pas duré éternellement”. Après la sortie de leur sixième album, Idlewild, en 2006, les deux rappeurs ont fait une pause et puis se sont lancés dans des carrières solo. L’un de leurs tubes les plus connus restera “Hey Ya !”, sur l’album Speakerboxxx/The Love Below.

Pour la suite, Billboard a donné la 2e place à Wu-Tang Clan. Le groupe, composé de 10 membres, a plusieurs fois été désigné par des spécialistes comme meilleur groupe de rap et de hip-hop de tous les temps. La 3e marche du podium revient à N.W.A. (l’acronyme de Niggaz Wit Attitudes). Ce groupe, actif dans les années 80, était à l’origine composé de six rappeurs, dont Dr Dre. “Bien que N.W.A. se soit dissous après son deuxième et dernier album studio Niggaz4Life, l’héritage du groupe reste inscrit dans la culture américaine”, souligne Billboard.

Voici les 20 premières positions du classement :

1. OutKast

2. Wu-Tang Clan

3. N.W.A.

4. A Tribe Called Quest

5. RUN D.M.C

6. Public Enemy

7. Eric B&Rakim

8. Salt-N-Pepa

9. De La Soul

10. The Roots

11. Migos

12. Grandmaster Flash&the Furious Five

13. Mobb Deep

14. Fugees

15. Naughty by Nature

16. Beastie Boys

17. Cypress Hill

18. Three 6 Mafia

19. G-Unit

20. UGK

La suite du classement sur Billboard.