"C'est gênant de dissocier le féminisme de l'antiracisme parce que c'est le même phénomène de domination de l'homme blanc et bourgeois"

Faire du sale, c'est faire du bon son, c'est quelque chose de l'ordre de l'élément d'ambiance, qu'on retrouve par exemple dans la trap de manière assez forte, qui vient notamment d'Atlanta. Il y a cette idée qu'on vit dans des environnements sales qu'on va sublimer en leur donnant une dimension esthétique.

Aujourd'hui, le sale n'est plus tellement du côté de l'esthétique et de l'élément d'ambiance. Il est devenu un signifiant en soi, c'est-à-dire qu'il représente l'idée qu'on se fait du rap. Il se situe dans le rapport de domination, dans l'individualisme.

Le rap est multiple. Vous insistez sur le fait qu'il faut différencier un rap sexiste d'un rap vulgaire ou transgressif.

À travers le sale, il y a plusieurs façons d'aborder la question du rap. Au-delà de l'élément d'ambiance, il y a la manière dont le sale vient raconter quelque chose de manière assez brutale, assez directe, assez cash. Et ça, ça fait partie de l'ADN du rap qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, là où ça devient plus questionnant, c'est quand le sale, au sens de la transgression et de ce qui touche à l'illégal devient une fin en soi, quand l'argent devient une fin en soi. Alors qu'à l'origine, ce n'était qu'un moyen pour viser autre chose et notamment l'émancipation.

À lire aussi

Quelles conséquences le fait de ne pas faire la différence peut avoir sur l'image que renvoie le rap et les rappeurs ?

Ca vient tout écraser. Quand on utilise le mot "sale" sans essayer de le resituer et de parler de son sens positif, ça réduit la perception qu'on va avoir du rap. Il sera perçu comme un bloc homogène alors qu'il y a plusieurs façons de faire du rap, plusieurs styles. Le sale, c’est le haut de l'iceberg. Quand on gratte un peu, on constate qu'il s'agit de représentations assez racistes parce que le rap "sale" est associé au non-blanc. Et c'est là que ça devient problématique.

On attaque le rap parce qu'il vient d'un milieu populaire et principalement non-blanc ?

On attaque surtout le rap avec cet impensé-là. Ce n'est jamais dit comme ça. Personne ne se pose la question de pourquoi on attaque le rap. En fait, il faudrait se la poser, surtout dans ce qu'on appelle la classe dominante, qui sont ceux qui ont les moyens de production de l'industrie.

Vous dites qu’avant, les rappeurs étaient les intellos des quartiers. Ce rap vendait des disques. Comment expliquer qu'en 2023, il soit presque devenu de niche et qu'on mette surtout l'argent en avant dans le rap populaire ?

Il y a une évolution sociétale importante. Le rapport entre les groupes de population s’est énormément tendu. Le retour extrêmement fort d'une forme d'autoritarisme et la montée des identitaires ont entraîné un resserrement de tout le paysage politique vers la droite. Donc forcément, dans le rap aussi. On a souvent tendance à l'associer à quelque chose d'ancrer à gauche mais ce n'est pas complètement vrai, même en France. L'individualisme a pris le dessus.

À lire aussi

Vous évoquez aussi la manière dont les politiques parlent des banlieues et de ses jeunes. On se souvient de la sortie de Nicolas Sarkozy qui voulait "nettoyer les quartiers au Karscher" ou de Jean-Pierre Chevènement qui parlait de "sauvageons" pour définir les jeunes de quartier.

Tous ces éléments vont marquer la sphère des quartiers populaires. À force qu'on vous traite de sauvage, on peut devenir sauvage. Le vocubulaire a évolué aussi. À mon époque, on parlait de dinguerie quand on faisait quelque chose de fou. Aujourd'hui, on parle de singerie. C'est le groupe PNL qui a amené l'idée du singe et du zoo qui fait qu'aujourd'hui, être un jeune de quartier populaire, c'est vite se sentir perçu comme un animal. Donc, forcément, la question de l'intellectuel peut être mise de côté. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes de quartier ne peuvent pas s’émanciper.

Le cœur du livre repose sur le fait qu'on ne peut pas dissocier la lutte contre le racisme de la lutte contre le sexisme.

Tous les systèmes de domination s'articulent. Si j'accepte une forme de domination, j'accepte toutes les autres. J'aimerais qu'un jour, on arrive à la penser en termes de structure dans son ensemble avec toutes les sous-dominations qu'elle implique, sans faire de hiérarchie entre chacune.

Quand on regarde les phénomènes de racisme, on voit qu'on féminise les hommes qui ne sont pas blancs. Par exemple, dans l'antisémitisme, les hommes juifs sont considérés comme des femmes. Il était même dit qu'ils avaient leurs règles. Pour minimiser un groupe de population, on l'associe donc aux femmes. Et c'est pareil du côté des populations noires qu'on va fétichiser, rendre hyper sexuelles, qui est quelque chose qu'on attribue normalement au féminin.

C'est pour ça que c'est toujours gênant de dissocier le féminisme de l'antiracisme parce que c'est le même phénomène de domination de l'homme blanc et bourgeois. La domination capitaliste fait tenir les deux autres et définit tout ce qui n'est pas lui comme étant négatif.

En quoi ces deux notions sont-elles indissociables ? Et comment arrive-ton à tirer les fils de l'antiracisme et du féminisme en même temps ?

C'est très difficile. On marche sur un fil parce qu'on peut très vite verser dans l'un ou dans l'autre. Par exemple, à trop mettre en avant le féminisme pour parler de rap, on va verser dans quelque chose qui peut devenir raciste. Comme c'est une musique qui est associée aux non-blancs, taper que sur le rap pour son sexisme, c'est une façon d'induire un biais raciste de la même manière qu'en ne voyant pas la problématique sexiste au sein du rap sous couvert de l'antiracisme, le risque est de cautionner un sexisme qui n'est pas acceptable.

C'est là qu'intervient ce que vous appelez la bientraitance.

La bientraitance est un concept du travail social, qui n'est pas l'inverse de la maltraitance, mais un système qui permet de développer des relations entre les gens qui se traitent correctement. Et pour se traiter correctement, il y a l'idée de la considération de l'autre. Considérer l'autre, c'est le respecter dans sa différence, dans ce qu'il est, dans son histoire, dans ses développements et dans sa diversité. Or, ce n'est jamais fait avec le rap. Le rap, on le prend comme un ensemble, un bloc qui n'a pas d'histoire, pas de développement, comme si ce n'était pas un sujet.

Le deuxième élément de la bientraitance, c'est de d'essayer, d'accompagner l'autre dans ce qu'il veut être et pas dans ce qu'on voudrait qu'il soit. Donc, d'arrêter de projeter sur le rap toutes les représentations de ce qu'il doit être. Ce sont des représentations bourgeoises de ce qu'on appelle l'histoire de l'art et de la musique, où certains arts valent mieux que d'autres.

Et le troisième, c'est le collectif. Créer des environnements qui permettent d'avoir des entourages qui questionnent l'artiste, qui l’empêchent de se gargariser dans la flatterie. Le monde du spectacle est gangréné par la flatterie et par un système de cour et de courtisans. Alors que l'artiste, pour pouvoir avancer, a besoin de se questionner sur comment il va se positionner sur ce qu’il fait.

Qu'est-ce qu'il reste de hip-hop dans le rap ?

Le fait qu'il y ait un entourage, un collectif, ça, c'est hip-hop. Aujourd'hui, les maisons de disques misent sur des carrières solo alors que le hip-hop, c'est faire partie d'une équipe.

Tout ce qui est redistribution, au sens de l'investissement social. C'est un des côtés qu'on a un peu oublié. Des artistes qui ne sont pas forcément hip-hop dans leur musique le font. Je pense à PNL qui redistribue énormément au sein de leur quartier. Mokobé du groupe 113 travaille beaucoup avec des associations, au Mali ou à Evry, sans forcément communiquer dessus. Il y a aussi Soso Maness à Marseille. Il y en a beaucoup qui ont un investissement social, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et parfois, ils n'ont pas besoin de faire des albums sociaux pour que leur démarche le soit.