LaSemo 2023 : un Ben Harper féérique pour une édition record

Ben Harper généreux

Le pari des organisateurs était audacieux, mais il est réussi. Cette quinzième édition imprime plus que jamais son ADN, confirme ses valeurs citoyennes, met en lumière un site magnifique, favorise les circuits courts en matière de restauration et parvient désormais à attirer des têtes d’affiche internationales et des exclusivités qui ont fait la différence ce week-end. Après l’autrice-compositrice-interprète malienne Fatoumata Diawara vendredi soir, la scène du Château accueillait ce samedi pour sa seule date belge l’immense Ben Harper venu avec un nouvel album intimiste sous les bras (l’excellent "Wide Open Light") et son groupe de baroudeurs soudés The Innocent Criminals. Ben porte désormais le même bonnet que le commandant Cousteau tout en gardant intacts son charisme et son humilité. Rock épique, blues, gospel, zestes reggae, poussées d’orgue soul et caresses acoustiques avec notamment le poignant Giving Ghosts tiré de "Wide Open Light" et Walk Away exhumé du cultissime "Welcome To The Cruel World"… Sa prestation a été un régal pour les amateurs de guitare et de musique jouée avec l’âme. Grandiose.

- Fatoumaia Diawara,une explosion de joie et de chatoiements vocaux! ©Daniel PILETTE

La fièvre Balthazar

Grosse ambiance aussi sur fond de soleil couchant avec Balthazar. "C’est un été spécial pour nous , a expliqué en français (respect total) Jinte Deprez, l’un des deux leaders de la formation courtraisienne. On ne joue que quatre concerts et cette prestation au LaSemo est l’avant-dernière. Votre accueil nous fait quelque chose. Sincèrement, merci… " Cela fait deux ans que Balthazar défend "Sand" sur les routes. Et le groupe joue de manière toujours aussi intense. Plus pop et moins arty qu’à ses débuts, le groupe met du soleil, des refrains catchy et des grosses basses funky dans un set qui va à l’essentiel avec pour climax, comme c’est le cas depuis la début de la tournée, un Fever servi en version XXL.

La pop/americana de Dan San

Entre numéros d’artistes de rue, pause gourmande dans un stand de Pad Thaï, bière(s) de Silly plus ou moins fraîches et file de vingt-six minutes pour prendre une glace, notre podium de cette deuxième journée se complète avec Dan San. En concert la veille en Bretagne, la fille (la claviériste Léticia Collet) et les garçons avaient peu dormi mais ils ont tout donné. L’americana élégante des débuts (ils étaient déjà au LaSemo voici dix ans) s’enrichit aujourd’hui de pop, de déclarations d’amour assumées aux Beatles (et de manière plus précise à John Lennon sur "Hard Days Are Gone") et de respirations instrumentales qui ont du sens tout en cimentant leur prestation à haute valeur ajoutée. "Grand Salon", leur dernier album paru au printemps, continue à faire son petit chemin et à imposer ses mélodies entêtantes dans les oreilles. La formation liégeoise jouera -presque- dans son jardin aux Francofolies de Spa le 20 juillet.