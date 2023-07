Samuel et Gian-Carlo reçoivent à Marche

À lire aussi

La soirée s’ouvrait avec deux pièces de chambre sans doute moins connues, le quintette à vent Summertime music op. 31 de Barber et le trio pour violon, clarinette et piano de Menotti. Puis venait le très beau Knoxville : summer of 1915, rhapsodie lyrique composée par Barber en 1947 et pour laquelle Oxalys avait convié Anne-Catherine Gillet, qui connaît bien l’œuvre pour l’avoir enregistrée dans sa version pour orchestre avec l’Orchestre de Liège il y a plus de dix ans. Native de Libramont, la soprano est là en régionale de l’étape, saluant chaleureusement des connaissances à l’entracte : mais juste avant, pendant Knoxville, elle est tout en concentration, expressivité, puissance aussi, avec un texte plein de clarté et de pureté et ce vibrato parfaitement contrôlé qu’on lui connaît.

En deuxième partie de soirée, il y aura encore l’intensité bouleversante et pudique du célèbre Adagio de Barber, juste troublé par les déambulations pas toujours discrètes d’un photographe aussi soucieux de photographier les édiles communaux en pleine écoute au premier rang que les musiciens eux-mêmes. Puis, pour terminer, une version pour neuf musiciens du fameux ballet Appalachian Spring de Copland. Et comme, précise Laub, son final crépusculaire n’est pas aussi joyeux que les fêtes données par Barber et Menotti, Oxalys y ajoutera un jubilatoire extrait d’un autre ballet de Copland, Rodeo. Superbe soirée illustrant d’éclatante façon la diversité et l’accessibilité de la musique américaine du XXe siècle.