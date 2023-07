Apollon à la chasse, Daphné à la pêche

De Jacopo Peri à Richard Strauss en passant notamment par Francesco Cavalli, Heinrich Schütz ou Georg Friedrich Haendel, ils sont légion les compositeurs qui, sous une forme ou sous une autre, ont compté l’idylle qui se noua entre le Dieu Apollon (alias Phébus, et donc Febo ici en italien) et la nymphe Daphné, avec pour témoins impuissants le père et le fiancé de la belle (Pénée et Aminta).

Né à Venise en 1670, mort à Vienne en 1736, Antonio Caldara est, aujourd’hui, surtout connu pour sa musique sacrée, mais on recense dans son catalogue très fourni (3 000 œuvres) quelque 87 opéras, dont cette Dafne créée à Salzbourg en 1719. Avec juste quatre solistes, l’œuvre s’analyse comme une pastorale pleine de fraîcheur, avec quelques figures obligées du genre (l’air d’évocation des oiseaux avec cordes en pizzicati) et quelques touches d’humour bon enfant.

Trois jeunes solistes belges

Avec son ensemble Concerto Soave (une dizaine de cordes, deux hautbois, un basson et lui-même au clavecin), Jean-Marc Aymes dirige la soirée avec fluidité et ce qu’il faut d’énergie. Il a sélectionné quatre jeunes solistes, dont trois Belges, et il était donc presque évident qu’il vienne faire résonner cette partition rare dans l’excellente acoustique du Namur Concert Hall après quelques représentations en France. La musique de Caldara semble souvent assez prévisible mélodiquement, mais l’orchestration est assez diversifiée pour colorer certains airs de façon attachante. Même si les airs tendent à s’allonger et aussi à se ralentir au fil de la soirée, il n’y a pas de moments véritablement bouleversants, mais le tout est agréable, et on cite même le contemporain Vivaldi (quand Aminta tente de jouer de la flûte pour attirer l’attention de Dafne).

C’est une version de concert, mais avec une dramaturgie minimale d’apparitions/disparitions (les solistes entrent et sortent continuellement) et d’accessoires minimaux: l’arc d’Apollon, la canne à pêche de Daphné ou l’épuisette de Pénée. On aime l’énergie et l’engagement de Julie Vercauteren (Dafne), même si l’intonation en souffre parfois, la solidité bonhomme de Samuel Namotte (Peneo) et surtout la sérénité pure et intense de Pierre Derhet (Aminta). Jolie découverte aussi que le contreténor français Nicolas Kuntzelmann, même si l’omniprésence du rôle de Febo se traduit par une certaine fatigue au dernier acte.

