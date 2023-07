Voici le cachet demandé par les Red Hot Chili Peppers pour se produire lors d’un festival

En effet, l’association aurait déboursé près de deux millions d’euros pour faire venir les Californiens aux Vieilles Charrues, soit le double du cachet demandé par Bruce Springsteen en 2009 pour le même festival!

Lors de la mise en vente, les 55.000 billets pour le lundi étaient partis en trois heures.

Outre les Red Hot, d’autres grands noms seront présents ce week-end Vieilles Charrues. On peut notamment citer Robbie Williams, Blur, Rosalia et quelques artistes français du moment comme Aya Nakamura, Lomepal et Bigflo & Oli. Lors de la mise en vente, les 55.000 billets étaient partis en trois heures.