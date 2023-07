“Wozzeck” entre violence, beauté et tendresse

Le premier triomphateur de la soirée, c’est Simon Rattle. Le chef anglais est un habitué de Aix-en-Provence, et il connaît bien le chef-d’œuvre de Berg pour l’avoir dirigé plusieurs fois, mais aussi pour avoir étudié avec le chef et compositeur Berthold Goldschmidt, qui avait été lui-même l’assistant d’Erich Kleiber lors de la création de l’opéra à Berlin en 1925. Rattle rappelle que Kleiber et Berg insistaient sur la dimension éminemment romantique de l’œuvre, et il excelle dans la capacité à concilier tout à la fois les exigences rigoureuses de rythme et d’intonation inhérentes à une écriture basée sur l’atonalisme et une expressivité bouleversante qui sait se faire éminemment séduisante. Insistant sur la filiation qui relie Wozzeck aux symphonies de Mahler, l’ancien patron du Philharmonique de Berlin parle même de “bonzaï mahlériens” pour les interludes orchestraux qui rythment l’œuvre. Le London Symphony Orchestra, l’orchestre dont Rattle est maintenant le directeur musical, le suit merveilleusement dans cette approche d’une grande beauté, et les sonorités sont splendides : il ne faut pas trois minutes pour que les spectateurs qui venaient ici en craignant une œuvre “difficile” succombent à ces sortilèges.

Un film noir sans temps morts

Un autre Simon venu d’Outre-Manche, le grand Simon Mc Burney (dont on n’a pas oublié ici une formidable Flûte enchantée) signe une mise en scène d’une parfaite efficacité, forte d’une direction d’acteurs tracée au cordeau et d’un décor habile qui permet de dérouler les quinze scènes comme un film noir sans temps morts : trois murs sombres qui parfois se percent de fenêtres mais servent aussi d’écrans à des projections vidéo, un plateau mobile en cercles concentriques qui ne tournent pas toujours ensemble, et une simple porte qui, avec son seul chambranle, suggérera tantôt l’appartement de Marie, tantôt le cabinet du docteur. Au centre, l’infortuné Wozzeck, présent en permanence même quand il ne chante pas, assiste à l’écroulement de son monde, un monde qui finira par l’engloutir au sens propre du terme, la scène de la noyade étant donnée avec un mélange puissant de réalisme et de poésie. Pour McBurney, violence, beauté et tendresse sont au centre de l’œuvre, et elles irradient forcément aussi une lecture scénique qui s’inscrit entre Deuxième Guerre mondiale, pays de l’Est et époque contemporaine.

Exceptionnel aussi, le Wozzeck de Christian Gerhaher, par sa voix mais aussi par sa seule présence scénique : un regard, un souffle, avant même de chanter, le baryton allemand est déjà Wozzeck. Le reste de la distribution est également remarquable, qu’il s’agisse de l’intense Marie de Malin Byström, de l’éblouissant Tambour-Major du ténor belge Thomas Blondelle ou de l’implacable Docteur de Brindley Sherratt.

Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence, jusqu’au 21 juillet : www.festival-aix.com. Diffusion sur RTBF Musiq3 le 22 juillet à 20h.