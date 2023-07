Pierre de Maere, l’incontournable de l’été : "Je veux toucher toutes les tranches d'âge"

Sur scène, Pierre de Maere invite petits, ados et ­adultes “au déraisonnable”. Voilà sa mission. “Un bon concert, c’est lorsque je parviens à créer un moment unique avec le public. Quand je quitte le podium, j’aime avoir le sentiment de m’être fait une nouvelle bande de copains et de copines. Je ne ­recherche pas le convenu et le formaté. Un soir, quelqu’un au premier rang m’offre un verre de cham­pagne et je le vide cul sec. Un autre, je joue la carte de la dérision, un autre, je me plante dans un refrain et je demande aux musiciens de recommencer. J’aime les accidents heureux. Chaque concert doit être mythique pour les gens qui viennent me voir.” Six mois se sont écoulés depuis la parution de son premier album Regarde-moi. À sa sortie, il évoquait avec nous le chemin parcouru en 2023. “Jusque-là, ma vie avait été d’un banal, profondément banal”, affirmait-il.

Depuis, tout s’est accéléré. Un NRJ Award, la Victoire de la musique catégorie Révélation masculine remise par son idole ­Stromae (“Nous avons discuté une minute trente, mais j’étais ravi. Il m’a félicité et dit qu’il se marrait beaucoup avec sa femme en regardant mes interviews télé”), une tournée à rallonge, des clips colorés et des statis­tiques qui affolent les plateformes d’écoute. Son premier tube “Un jour je marierai un ange”, écrit comme tous les autres à quatre mains avec son frangin Xavier, a été supplanté par “Enfant de”. Avec cette chanson, qui frôle les 7,7 millions de streams sur Spotify, Pierre rend hommage à ses parents et fait l’éloge des contraires qui finissent par se rassembler. “Je suis l’enfant du toréador et de la sainte Marie”, chante-t-il d’une voix qui évoque le Polnareff de Holidays.

Vulnérabilité et autodérision

Déclinant les thèmes de l’enfance, des coups de ­foudre qui débouchent sur le vide et de l’affirmation de soi, l’album Regarde-moi va à l’essentiel. De la pop baroque qui ne s’encombre pas des codes et une syntaxe simple. “Les pseudo-poètes qui écrivent des mots de trente-cinq syllabes, ça m’emmerde.” On lui fait remarquer qu’on ne dit pas “Un jour je marierai un ange” mais bien “Un jour je me marierai avec un ange”. Il préfère retenir les réactions de ses fans. “Des ados désespérés m’ont dit s’y retrouver à fond. Une veuve m’a avoué que la chanson lui faisait penser à son mari décédé. Tout ça prouve que ce que je bricole dans ma chambre a une portée universelle. Chacun y picore pour y retrouver sa propre histoire.”

Assister à un concert de Pierre de Maere permet aussi de mieux saisir la vraie personnalité du jeune homme de 21 ans. Élégant, dans le contrôle permanent de son image, mais aussi porté par le sens de l’autodérision et sensible. “Les hommes ont peur des sentiments”, confesse-t-il sur “Les animaux”, climax dancefloor du show qui tient alors de la communion hystérique. Si l’ambition de Pierre de Maere est encore assimilée par certains comme de l’arrogance, les barrières commencent à tomber. Les sceptiques de la première heure revoient leur jugement et les haters ne lui font même plus peur. “Pour envoyer tant de haine sur les réseaux sociaux, je me dis qu’il faut vraiment avoir raté sa vie. Et je n’ai pas envie d’être copain avec de gros losers.”

Entre son sold out en décembre dernier à la salle La Madeleine et cette tournée estivale, le garçon a pris de l’assurance mais sait qu’il doit encore bosser. Sa voix n’est pas parfaite. “Je déteste la perfection. Ma voix est comme elle est. Je l’aime bien et je la trouve intéressante. Mais je dois la canaliser, la dompter. Faire des ­fausses notes ne doit pas faire partie de mon univers. J’ai beaucoup progressé là-dessus depuis mes premiers concerts.”

Le 22/7, Francofolies de Spa. Le 5/8, Ronquières Festival. Le 15/2, OM, Liège. Le 16/2, Le Manège, Mons. Les 9 et 10/4, Cirque Royal, Bruxelles.