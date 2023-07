Jane Birkin, c’est tout de même une carrière longue de plus de 55 ans et de plusieurs titres mémorables qui sont encore dans toutes les têtes.

À lire aussi

69, année érotique (en duo avec Serge Gainsbourg)

Quand on pense à Jane Birkin, on ne peut pas s’empêcher de penser à Serge Gainsbourg. Elle rencontre celui qui deviendra sa femme sur le lieu du tournage du film Le Slogan à la fin des années soixante. Le couple deviendra l’un des plus iconiques des Seventies.

Le premier grand tube de cette union est “69, année érotique” sorti en 1968.

À lire aussi

Je t’aime… moi non plus (en duo avec Serge Gainsbourg)

C’est en 1969 que sort le hit sulfureux “Je t’aime… moi non plus”. Un titre qui avait initialement été écrit pour et enregistré avec Brigitte Bardot.

Le titre provoque un tollé dans les milieux catholiques de l’époque et jugé obscène par le Vatican. Mais le succès est au rendez-vous en trônant dans les premières places des hit-parades un peu partout dans le monde.

Ex-fan des sixties

C’est en solo que l’on retrouve Jane Birkin pour ce tube “Ex-fan des sixties”, sorti sur l’album du même nom en janvier 1978. Chanson écrite par Serge Gainsbourg (à nouveau !), elle évoque le destin de chanteurs et musiciens des années soixante.

À lire aussi

La gadoue

En 1996, Jane Birkin revient sur le devant de la scène avec un album de reprises de chansons de Serge Gainsbourg, décédé cinq ans plus tôt. Dans cet album, intitulé “Versions Jane”, Jane Birkin y reprend le tube “La gadoue”, Gainsbourg avait écrit pour Petula Clarke en 1966.

Une version qui a marqué les esprits et qui va faire son apparition dans le top des hit-parades en France et en Belgique.

Je m’appelle Jane (en duo avec Mickey 3D)

Sur l’album Rendez-vous, sorti en 2004, Jane Birkin collabore avec de nombreux artistes du monde entier, sous la forme de duo. La chanson la plus emblématique de cet album n’est autre que “Je m’appelle Jane”, premier single de l’album et chanté en duo avec le chanteur Mickey 3D.

La chanson est nommée dans la catégorie de la chanson originale aux Victoires de la musique 2005, mais c’est finalement le titre de Calogero “Si seulement je pouvais lui manquer” qui a été plébiscité.