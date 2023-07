Jane Birkin est décédée après avoir connu de nombreux problèmes de santé ces dernières années

Sa dernière apparition en février avait choqué le public. Lors de la remise des Césars. Elle était apparue au côté de sa fille Charlotte pour la présentation du documentaire que cette dernière lui consacrait. Jane Birkin était méconnaissable, le visage complètement bouffi. Diminuée, également Dans la foulée, elle avait annulé la tournée qu’elle avait interrompue en mars. Les concerts qu’elle devait donner en juin à Paris, à La Cigale et à l’Olympia, ainsi que les festivals programmés cet été passaient à la trappe, sans qu’on en sache plus sur l’état de santé de celle qui a partagé la vie de Serge Gainsbourg. “J’ai toujours été une grande optimiste, et je me rends compte qu’il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable d’être sur scène et avec vous. J’aime tellement être avec vous”, fait indiquait son communiqué de presse. Elle donnait rendez-vous à ses fans à l’automne. Il n’en sera rien. Jane Birkin est décédée chez elle, à son domicile parisien indique Le Parisien. Elle avait 76 ans.