L’été en planisphère des Midis-Minimes

S’installe donc un biotope où peuvent fleurir d’autres opérateurs : festivals ou séries estivales, qui permettent de découvrir des artistes pas encore abonnés au star-système. Le Festival des Midis-Minimes est de ceux-ci. Sur deux mois, ils proposent, chaque midi, à l’église des Sablons ou au Conservatoire récitals, concerts de musique de chambre, orchestres en petite formation, dans des programmes de trente-cinq minutes, pour seulement six euros. Voici cinq concerts incontournables :

1. Dominique Cornil et Eliane Reyes (17 juillet)

Elles incarnent l’école du piano belge mais aussi – et surtout – le passage de relais générationnel qui s’est opéré au sein de celle-ci. Dominique Cornil et Eliane Reyes proposent un programme de deux gardiens de la tonalité dans un vingtième siècle censément disruptif : Francis Poulenc et le plus rare Jean-Michel Damase.

2. Canticum Novum (24 juillet)

Alep, telle Ispahan, Samarcande et Palmyre fut un carrefour civilisationnel. Voilà des lieux qui, grâce au commerce, ont permis le brassage des civilisations et la naissance subséquente de formes artistiques bigarrées. L’ensemble Canticum Novum célèbre Alep par la polysémie de ses souvenirs.

3. Revue Blanche (8 août)

Flamands, francophiles et passionnés par la Belle Époque, l’ensemble Revue Blanche – autour de la soprano Lore Binon, merveille d’intelligence et de subtilité – s’intéresse à la figure de Misia Sert (1872-1950), égérie des salons parisiens et inspiratrice de nombreux compositeurs.

4. Quatuor Voce (14 août)

Rouage essentiel de la providentielle jeune école française de quatuor à cordes, les Voce sont des intellectuels bohèmes, animés d’une bonne humeur forcenée. Lauréats de nombreux concours, ils apparaissent dans un programme où deux révolutions se regardent en chien de faïence : le classicisme de Mozart, plus nihiliste que galant et l’impressionnisme debussyste, plus proche des rouges d’Othon Friesz que des nénuphars de Giverny.

5. Requiem Allemand de Brahms (31 août)

Œuvre monde, dans laquelle Brahms a versé pêle-mêle l’ensemble de ses interrogations humanistes, le Requiem Allemand relève de la mystique plus que de la musicologie. Anthony Vigneron dirigera le Chœur de la Communauté Wallonie-Bruxelles et, parmi les chanteurs, on retrouve Philippe Estèphe à côté de notre Jodie Devos Nationale.