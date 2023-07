”À peine mon enfant avait-il commencé à faire des phrases complètes qu’il est mort” : la mère désenfantée, ou l’impossible bonheur

Même si Bozar a récemment proposé à Bruxelles une version de concert de Lessons in love and violence (2018), Georges Benjamin reste peu connu chez nous. Il est pourtant devenu un des compositeurs lyriques les plus en vue depuis le succès rencontré par Written on skin, son deuxième opéra, créé à Aix-en-Provence en 2012. On attendait donc avec impatience ici son Picture a day like this (”Imagine un jour comme celui-ci”), à nouveau écrit avec son complice habituel, le dramaturge – anglais lui aussi – Martin Crimp.

À la différence de leurs précédentes collaborations, Picture a day like this est un opéra de chambre : plus bref – à peine un peu plus d’une heure –, cinq chanteurs qui cumulent parfois deux rôles et un orchestre de chambre d’une vingtaine de musiciens, dont une majorité de vents. Le compositeur dans la fosse, dirigeants les musiciens du Mahler Chamber Orchestra et des solistes pour lesquels il a écrit sur mesure. Le livret de Crimp est un conte philosophique, une histoire originale, même si elle fait référence à diverses traditions. La femme qui a perdu son fils (Marianne Crebassa) apprend qu’elle pourra le ramener à la vie si elle parvient à trouver une personne heureuse et à obtenir un bouton de la manche de son vêtement. Elle va ainsi croiser deux amoureux éperdus, un artisan fabricant de bouton, une compositrice à la mode et un collectionneur d’art. Tous semblent heureux au premier abord, mais leur bonheur se révèle fragile et factice dès qu’ils se mettent à parler : le couple se déchire sur les velléités polyamoureuses de l’amant, l’artisan est suicidaire depuis qu’il a été remplacé par une machine, la compositrice est dévorée par son narcissisme et le collectionneur riche à millions est en mal d’amour. Au final, la femme rencontre Zabelle (Anna Prohaska), son double, qui vit dans un jardin merveilleux. Zabelle l’amène à changer son point de vue, la femme ouvre la main : le bouton s’y trouve.

Un travail d’orfèvre

Pour chaque rencontre, il y a une combinaison instrumentale propre, mais aussi un développement musical en deux temps : la description du bonheur apparent, puis la révélation de la situation de crise qu’il cache. L’écriture est centrée sur les voix, l’orchestre étant le plus souvent destiné à colorer et à caractériser. C’est un travail d’orfèvre, parfois nourri de traditions musicales anciennes (le trio avec le couple d’amoureux tient du madrigal vénitien), mais le plus souvent ancré dans une esthétique d’aujourd’hui, libre de tout dogme. On n’en sort pas bouleversé, mais ému.

Daniel Jenneteau et Marie-Christine Somma signent une mise en scène elle aussi simple mais efficace. Le décor (murs d’aluminium brossé, caissons coulissants, rideaux qui divisent l’espace) peut sembler passe-partout, voire froid, mais se transforme pour la dernière scène : le vidéaste Hachim Berrida fait du jardin une sorte d’aquarium vidéo où des réactions chimiques en gros plan font figure de végétation luxuriante, et c’est fascinant.

→ Aix-en-Provence, Théâtre du Jeu de Paume, jusqu’au 23 juillet : www.festival-aix.com. Représentations prévues aussi à Londres, Strasbourg, Paris, Luxembourg, Cologne et Naples