Aigle noir, mariages blancs et breakdance

Au centre de la soirée, l’Allemand place l’événement initial de l’histoire, celui qu’on ne traite d’habitude que comme une péripétie : avant d’être enlevée par Jupiter, Semele est sur le point d’épouser Athamas. Ce mariage immaculé – sa robe, son costume, leurs chaussures mais aussi les murs, le sol – est tout à la fois un rituel, mais aussi un déclencheur. Attirée déjà pendant l’ouverture par une plume noire (Jupiter, qui lui apparaît en aigle, en sème partout), la nymphe décide de prendre son sort en main : elle plante là fiancé, père et invités (les chœurs, bien sûr). On connaît la suite : l’amour passion pour le dieu puis, très vite, l’ennui sur l’Olympe, le piège tendu par Junon, les flammes. Le noir, un temps, l’emporte sur le blanc. Et, au final, une Semele brûlée et hagarde qui assiste au mariage de sa sœur Ino, qui n’attendait que cela, avec Athamas. Autre mariée, même mariage, mêmes lettres géantes (LOVE), mêmes photos posées faussement naturelles : la boucle est bouclée.

Substance et enchantement visuel

Entre les décors néo-classiques de Michael Levine (un des complices habituels de Robert Carsen) , les belles lumières de Michael Bauer et le soupçon de mystère qu’apportent, de façon récurrente, les vidéos de rocafilm, le spectacle est d’abord un enchantement visuel. Mais le génie de Guth est aussi de raconter fidèlement l’histoire tout en l’approfondissant. Avec lui, chaque personnage acquiert une substance : une Semele passionnée mais naïve et capricieuse (formidable Brenda Rae), Ino, la petite sœur dont on imagine qu’elle a dû souffrir dans l’ombre de son aînée (l’excellente Nadezhda Karyazina), un fiancé dépourvu de tout charisme jusque dans les lunettes fumées et la fine moustache trop sage (Jakub Orlinski, éblouissant de virtuosité), un père un peu ivrogne (Philippe Sly), une Junon façon vamp psychorigide tirant nerveusement sur ses cigarettes (Emily d’Angelo) et même une Iris qui joue aussi les wedding planner (Jessica Niles).

Et surtout, Michael Spyres, Jupiter vocalement somptueux, aussi barytenor que contra-tenor (les titres de ses derniers disques) et donc à l’aise dans toute la tessiture du rôle (fût-ce parfois aux prix d’une intonation qui s’altère un peu). Un Jupiter tendre et maladroit qui ose même quelques pas de danse (sirtaki – dieu grec ! – puis cancan) pour tenter de dérider sa belle. À quoi Orlinski, expert avéré en la matière, répond par une hallucinante démonstration de breakdance qui rend tout de suite son Athamas bien moins fade. On le savait déjà : spin et baroque font bon ménage. Dans la fosse, Gianluca Capuano, maestro attitré de Cecilia Bartoli, dirige avec compétence une très convaincante émanation sur instruments anciens du Bayerische Staatsorchester, l’orchestre de l’Opéra.

Munich, PrinzRegentTheater, jusqu’au 25 juillet : www.staatsoper.de ; diffusion sur Musiq3 le 29 juillet à 20h.