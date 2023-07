Après l'annonce de la triste nouvelle, bon nombre d'artistes ont salué le talent de Jane Birkin. D'ailleurs une amie proche de la chanteuse, Françoise Hardy, s'est confié au micro de RTL. "J’espère que sa mort n’a pas été trop douloureuse, car elle a assez souffert comme ça, et je pense à ses filles et à sa famille qui étaient tout pour elle", déclare-t-elle.

Ces deux légendes de la variété française ont partagé la scène à plusieurs reprises, un lien qui s'est renforcé au fil des années. "Je lui avais envoyé un SMS samedi, car je n’en avais pas reçu depuis fin juin. C’est Thomas (Dutronc, son fils, ndlr), qui travaille dans le Midi, qui m’a informée de son décès. Ça a été un grand choc et je suis très affectée."

Françoise Hardy explique enfin que Jane Birkin était une personne et une artiste formidable. "C’est surtout sa personnalité, tout ce qu’elle dégageait, sa façon d’être, qui m’ont séduite. Je l’ai connue avant qu’elle ne chante. Serge m’a fait venir chez lui pour me faire entendre les géniales chansons qu’il avait faites pour elle et j’avais découvert ainsi sa façon si personnelle de chanter. (…) Jane était une grande artiste, une interprète formidable pour Serge et elle était extraordinairement belle."