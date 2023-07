Weill et Brecht version franchouillarde

À lire aussi

On oublie l'allemand

Œuf de Colomb d’abord : depuis trente ou quarante ans, on préfère la version originale aux traductions pour les grands opéras du répertoire, c’est que la musique de l’idiome sur lequel s’est basé le compositeur fait aussi partie de la sonorité globale de l’œuvre. On peut certes objecter que les parties parlées se comprennent mieux quand elles sont dites en français à Aix-en-Provence. Ou que la célèbre Complainte de Mackie a aussi été popularisée en anglais (Armstrong, Sinatra, Fitzgerald et tant d’autres). Il n’empêche : la musique de Kurt Weill a été conçue pour le texte allemand original de Berthold Brecht, et c’est avec ce texte qu’elle sonne le mieux. Et ce d’autant plus que la nouvelle traduction d’Alexandre Plateau s’avère tellement soucieuse de respecter le français populaire d’aujourd’hui dans toute sa trivialité qu’elle en perd toute universalité. Et que, du coup, elle se démodera sans doute bien plus vite que la précédente.

Par ailleurs, rappelant que les musiciens qui avaient joué la création de l’œuvre en 1928 étaient des multi-instrumentistes et que l’instrumentarium choisi par Weill visait à évoquer la musique populaire, Maxime Pascal a ajouté des instruments modernes à ceux initialement prévus. Le chef a beau dire qu’il ne s’agit pas d’arrangements : l’irruption de guitares et basses électriques ou de sons électroniques, mais aussi de vents censés amener une “couleur proche des fanfares d’Europe centrale” (pourquoi), change l’équilibre de la musique et sa sonorité globale, et ces transformations font perdre à la partition de Weill une part importante de son charme.

À lire aussi

Enfin, la mise en scène paresseuse et peu inspirée d’Ostermeier n’arrange rien. Une chorégraphe est bien créditée, mais plusieurs scènes souffrent d’un cruel manque de mouvement. Restent heureusement de jolis décors constructivistes, ainsi que les trois finals d’actes qui se révèlent plus captivants par la force des ensembles. Mais pour le reste, c’est plan-plan comme une vieille comédie de café-théâtre où les répliques fusent mais retombent aussitôt. Les acteurs – parmi lesquels les belges Christian Hecq, Peachum à l’abattage consommé et Cédric Eeckhout dans le petit rôle de Jacob – font ce qu’ils peuvent, mais cela ne suffit pas : une partie du public s’ennuie visiblement et quitte la salle en cours de représentation.

Aix-en-Provence, Théâtre de l’Archevêché, jusqu’au 24 juillet : www.festival-aix.com