Excellence et découvertes à Saint-Hubert

À Bertrix, la soprano française Magali Léger rend hommage ce vendredi à Joséphine Baker, en compagnie de l’ensemble Contrastes. Artiste et résistante dont la récente panthéonisation a permis d’élargir le spectre des connaissances du grand public ; chanteuse trop longtemps réduite à son image d’égérie des Nuits Folles. Samedi, en l’église de Lavacherie, la violoncelliste Amy Norrington convoque certains de ses amis dans un programme Carte Blanche qui opère sous le titre quasi-sensuel de Romantisme à fleur de peau. Rien de bien trop osé, bien sûr, la sensualité restant strictement cérébrale grâce aux œuvres de Schumann, de Schubert et de Mahler. Du compositeur viennois, ils donneront l’une des rares œuvres de musique de chambre (la seule ?) un quatuor pour clavier inachevé au thème collant à la mémoire comme le sparadrap du Capitaine Haddock.

Les promesses de demain

Dimanche, à Smuid, en l’église Sainte Marguerite, deux ensembles se produiront dans le cadre de Génération Classique, un concours organisé entre les écoles des arts de la Communauté Wallonie-Bruxelles. Son ambition : dénicher les plus talentueux ensembles qui mûrissent dans nos établissements. On retrouvera le Trio Susato (violon, violoncelle et piano) et le Xilema Duo (pianistes) respectivement dans des programmes Bloch/Mendelssohn et Brahms/Ravel.

Harpe d’exception

Anneleen Lenaerts est la harpe solo de l’Orchestre Philharmonique de Vienne, un poste qui fait d’elle l’une des harpistes les plus célébrées du globe. Il lui permet accessoirement d’apparaître au Concert de Nouvel An, en mondovision, dans des solos melliflus.

C’est Vienne, précisément, que célèbre son programme, “Rêve Viennois” fut d’ailleurs le titre de son dernier album. Elle y explore tout ce qui fait de cette capitale impériale l’un des carrefours les plus importants de l’Europe du dix-neuvième siècle. La parenthèse géographique sera néanmoins très poreuse, car on entendra également Gounod, Tchaïkovsky, Bizet, Puccini et Wagner, dont les liens avec la ville des Habsbourg restent très métaphoriques. Concert dimanche en l’église Saint-Gilles de Saint-Hubert.

Infos et réservations : https://www.lesfestivalsdewallonie.be