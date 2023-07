Tony Bennett en 7 chansons incontournables

Voici 7 moments clés de sa carrière en chanson.

1951 – “Because Of You”, le premier succès

Fils d’immigrés italiens, Anthony Dominick Benedetto – c’était son vrai nom – a commencé à chanter sous le pseudonyme de Joe Bari. À la fin des années 40, il avait été pris sous son aile par l’animateur Bob Hope qui l’avait poussé à changer son nom d’artiste pour Tony Bennett et l’avait programmé en ouverture de rideau. Bingo, ça lui a permis de décrocher un premier contrat avec Columbia. Mais les débuts n’ont pas été à la hauteur, Tony Bennett recevant des chansons indignes de son talent. C’est l’arrangeur et chef d’orchestre Percy Faith qui lui apportera son premier succès avec “Because Of You”.

1962 – “I Left My Heart In San Fransisco”, l’hymne de San Fransisco

Onze ans après “Beacause Of You”, Tony Bennett défie la vague du rock and roll qui commence à déferler avec “I Left My Heart In San Fransisco”, sur une musique de George Cory et des paroles de Douglass Cross. Il est alors au sommet de sa gloire et son succès traverse les frontières de l’Amérique du Nord. C’est devenu sa chanson signature. Et dire que c’était à l’origine une face B, celle du single “Once Upon a Time”…

Le titre est même devenu un des hymnes officiels de la ville de San Fransisco et a été admis dans la Bibliothèque du Congrès en 2018 au titre d’œuvre culturelle, historique ou artistique majeure.

1966 – “The Shadow Of Your Smile” : un Grammy pour la Chanson de l’année

La chanson fait partie de la bande originale du film Les chevaliers du sable pour qui elle a été écrite. Initialement interprétée par des chœurs, elle est reprise par Tony Bennett en 1966 et lui vaut d’être récompensé par le Grammy de la Chanson de l’année.

1994 – “That Old Devil Moon” version Unplugged

Après une décennie de traversée du désert entre 1976 et 1986, Tony Bennett est de retour. Il retrouve le succès et se voit offrir une participation à la célèbre émission Unplugged de MTV, là où défilent toutes les stars du moment de Bob Dylan à Nirvana en passant par Eric Clapton, etc. Une aubaine pour le crooner qui va à cette occasion conquérir un nouveau public, bien plus jeune que celui qui le suit depuis ses débuts. Une prestation mémorable de l’avis de tous pour un chanteur en état de grâce.

2011 – “The Lady Is a Tramp”, extrait de “Duets II”

En 2011, cinq ans après le succès de Duets : An American Classic ou il reprend, bien accompagné, des standards du jazz, Tony Bennett remet le couvert avec un nouvel album de duos, Duets II, toujours en compagnie de célébrités venant de tous horizons. Même recette, même succès. Notamment grâce à cette première collaboration avec Lady Gaga : “The Lady Is a Tramp”.

2014 – “Body To Body” : la collaboration avec la regrettée Amy Winehouse

Également présent sur Duets II, “Body To Body” est la collaboration entre Tony Bennett et Amy Winehouse. C’est un moment fort du disque et cette rencontre a marqué le chanteur. “Je regrette de n’avoir pas pu passer plus de temps avec Amy, à cause de mes allers-retours entre l’Amérique et l’Europe, je sais qu’elle avait besoin d’affection et d’une aide psychologique amicale”, a-t-il déclaré en 2012 lors d’un concert, laissant entendre que sa présence aurait peut-être pu éviter que la chanteuse ne se suicide.

Dans son autobiographie, Tony Bennett évoque également Amy Winehouse : “Elle a pris l’esprit du jazz et l’a fait briller d’une nouvelle manière, pour une nouvelle génération. Elle avait la voix d’un ange : une personne qui plane dans un avion bien plus haut que là où la plupart d’entre nous vivons ici”.

La chanson a aussi décroché un Grammy Award.

2014 – “Anyting Goes” : premier single extrait de l’album “Cheek To Cheek” enregistré avec Lady Gaga

Tony Bennett et Lady Gaga remettent le couvert dans la foulée du succès de Duets II. Cette fois-ci, c’est sur tout un album qu’ils collaborent : Cheek To Cheek. La recette fait miracle auprès du public et de la critique. L’album décroche le Grammy du Meilleur album de pop traditionnelle en 2015.