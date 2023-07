Pierre de Maere aux Francofolies 2023: "Ce soir, c’est la Fête au village"

Ce samedi 22 juillet, aux Francofolies de Spa, le beau garçon n’avait étonnement pas droit (à moins que ce ne soit stratégique, on verra l’année prochaine) à la grande scène Pierre Rapsat. Non, l’ami Pierre a débarqué sur le coup de 19h sur la seconde scène Proximus, où le rôle de tête d'affiche était méritoirement dévolu à Pomme. Celle-ci nous a offert le plus beau moment de poésie acoustique du festival, entourée de ses musiciens dans un décor onirique d’une forêt de champignons tout droit sortie d’un chapitre inédit de Lewis Carroll. Non, l’ami Pierre a débarqué sur le coup de 19h mais il a tout dézingué.

Make me famous

Voici six mois à peine, Pierre de Maere jouait à la Madeleine, à Bruxelles, devant quelque 1.500 personnes. Aujourd’hui, il attire les foules et les maîtrise parfaitement. Son jeune band (clavier, batterie, basse) envoie du gros son, il a gagné en assurance vocale, maîtrise mieux les enchaînements, impose son charisme et distille beaucoup de messages d’amour et d’espoir. Aux filles, aux garçons, aux mamans, aux animaux, aux oiseaux, à vous, à nous... Derrière ses poses glamour et son fantasme "make me famous" ("Rends-moi célèbre") emprunté à ses idoles Lady Gaga ou Yves Saint-Laurent, il développe aussi un sens de la vanne et de l’autodérision inégalable. Pierre est le prince de la punchline. "Le prochain morceau, je veux que vous le chantiez tous, demande-t-il avant son single Enfant de. Car ce soir, c’est la Fête au village, ne soyons pas timides, n’ayons pas peur de la beaufitude…" On adore. Plus tôt, il appelle à l’aide dans une gestuelle aussi maniérée que déplorée. "J’ai besoin de vous, celle-ci, je la chante souvent faux. Donc un petit coup de main sur le refrain qui monte et qui descend, ça me sera bien utile… "

Succès inspirant

Autobiographique, drôle, touchant, entertainer (sur le dancefloor Les Animaux) et performer… Pierre de Maere est tout ça, mais il garde aussi son naturel, respire la sincérité et ne cache pas ses émotions, trop ému qu’il est de vivre son rêve éveillé. Un set mené tambour battant, des chansons (Roméo, Menteur, Les Oiseaux, Enfant de, Un jour je marierai un ange et le tout beau Mercredi interprété en clôture) qui ne lui appartiennent plus et sont rentrées dans tous les foyers, un style bien à lui… Pierre de Maere est devenu une star. On l’a vu grandir devant nous en quelques mois. Voilà une belle histoire comme on les aime. Elle doit être plus inspirante que rendre jaloux ou méchant.

Sur la lune

Grosse ambiance aussi, on s’en doute, pour le show de Bigflo & Oli. Les frangins toulousains bénéficient d’une toute grosse production où le visuel (un écran mélangeant quasi de manière interactive images d’archives et prises live) ne s’efface jamais au profit de la musique. Pour un projet urbain (ou variétés diront certains), c’est audacieux d’arriver en live avec une section de quatre cuivres et un violoncelle. Bigflo et Oli. Oli et Bigflo… Ces deux-là se connaissent forcément par cœur. Ils jouent de manière subtile sur leurs différences et leurs complémentarités. Tout ça donne de beaux échanges sur scène où ils se passent le mic comme si c’était un bâton de dynamite. Les mecs restent aussi humbles. Un leçon à méditer pour certains rappeurs francophones qu'on avait vus la veille. Bigflo & Oli ont tellement de tubes à proposer qu’ils font, comme chez Indochine, un medley de leurs premières joutes mélodiques pour remercier les fans de la première heure "ceux qui sont venus à notre tout premier concert en 2015 à la caserne Fonck, à Liège."). On aime ou on déteste, mais quand tout une place publique, pardon toute une ville car il y avait aussi beaucoup de monde derrière les barrières, reprend "Un jour, j'irai sur la lune" (Sur la lune), ça donne des frissons.

Lisa LeBlanc déjantée

Autre gros coup de cœur de cette troisième journée, l’Acadienne déjantée Lisa LeBlanc. Elle qui se produit devant 35.000 personnes au Québec, a joué sur la scène gratos située dans le piétonnier de Spa et elle a mis le feu. Guitares rock, basse groovy, nappes disco (son dernier album s’intitule "Chiac Disco")… Cette meuf est solaire et complètement allumée. Mélange de délire, de rage et de mélancolie, Lisa LeBlanc chante la vie et vit la sienne comme elle le sent. En toute liberté. Joli message, non? A revoir le 23 novembre à l’Ancienne Belgique.