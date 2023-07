Si le public a fait part de son mécontentement (malgré que le concert était gratuit, heureusement), le chanteur n’était pas plus heureux et est parti sans même dire au revoir. “On a été obligés d’arrêter le show au moment de ‘Ne pars pas’. C’est quasiment au début du spectacle puisque c’est le cinquième titre”, a-t-il expliqué sur Instagram.

Avant d’ajouter : “Chaque morceau, la lumière, la sono et le micro s’éteignaient pendant environ trois minutes. La première fois on s’est dit : 'Bon, ça arrive'. Mais à la cinquième coupure, on a décidé de partir. Je suis triste, dégoûté et aussi déçu que vous. On a fait de la route, j’avais envie de retrouver le public de Marmande”, conclut l’artiste.

A noter que samedi, au lendemain de ce raté, la ville de Marmande a présenté “ses plus sincères excuses suite à l’incident technique qui a interrompu la soirée de concerts”. “Une solution technique a été mise en place dans un délai qui n’a malheureusement pas permis à Keen’V de continuer son concert. Nous avons d’ores et déjà entamé une réflexion pour comprendre les causes exactes de l’incident afin que ceci ne se reproduise plus”, ajoute encore les autorités.