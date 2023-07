Comment La Roque est-elle entrée dans la légende ?

Probablement parce que, dès le départ, nous avons souhaité éviter de limiter notre affiche à une accumulation de grands noms. Nous rêvions d’un festival de découvertes, de jeunes artistes, avec aussi une place pour les pédagogues, qui vivent dans l’ombre et qui forment des pianistes incroyables. Dès la première année, nous avons eu le plaisir de présenter au public Youri Egorov, lauréat légendaire du concours Reine Elisabeth, mort prématurément en 1988. C’est sa présence qui a contribué à forger la légende de La Roque. Passant en revue la liste des pianistes qui font une immense carrière, on constate qu’ils ont pratiquement tous débuté ici. Nous ne sommes peut-être pas le plus grand festival du monde, mais passer un mois à la Roque d’Anthéron permet de comprendre la tendance du piano aujourd’hui.

Est-ce qu’il y a des grands pianistes qui manquent à votre collection ?

Très peu [rires]. Maurizio Pollini n'est pas venu, parce qu'il ne voulait pas jouer en plein air. Les autres, je pense, ont pratiquement tous répondu présent.

Comment on fait pour attirer ces personnalités qui sont souvent très sollicitées ?

La persuasion. Montrer à quel point on les aime, à quel point elles sont importantes dans l'histoire du clavier. Je passe beaucoup de temps à discuter avec les artistes, à développer une relation privilégiée avec eux. Je les accompagne, aussi : les pianistes qui sont au zénith aujourd'hui ont forcément commencé leur carrière quelque part et pour nous il est primordial d'être là dès le début. Un pianiste comme Daniil Trifonov ( NdlR: premier lauréat du concours Tchaïkovsky 2011) a donné son premier récital en France à La Roque d'Anthéron et il est venu trois années de suite. Hélène Grimaud a commencé chez nous à quatorze ans, elle fait partie de notre histoire.

Quelle est la sociologie de votre public ?

Beaucoup de Français, 30 % viennent de l’étranger, principalement de pays limitrophes. Des vacanciers qui passent leur été dans le Lubéron et qui, le soir, viennent sous les platanes écouter des pianistes de légende. On a beaucoup d’amateurs éclairés, des pianistes amateurs, des grands connaisseurs. Il y a les familles, aussi, qui viennent avec leurs jeunes enfants qui font du piano. Par exemple, Bertrand Chamayou, qui fait l’ouverture du festival cette année, y vient depuis qu’il est tout petit, en qualité de spectateur. Son rêve était de jouer à La Roque et, à présent, il en fait l’ouverture. Certains pianistes de légende décident même de nous donner leur dernier récital, comme Vlado Perlemuter qui, quasi nonagénaire, en sortant de scène en direction de sa voiture, a été salué par une haie d’honneur, avec des "mercis" qui fusaient. Ce sont des moments uniques.

Quelques incontournables de l’édition 2023 ?

Écouter un récital d’Arcadi Volodos, c’est une aventure musicale hors norme, comme entendre Nikolaï Luganski dans Rachmaninov, au cœur de cette année de célébration. Arielle Beck est une jeune pianiste française de seulement 14 ans, nous la recevons dans la série des étoiles montantes du piano, consacrée aux artistes qui n’ont encore passé aucun concours. Et puis la nouvelle école du piano asiatique, originaire de Corée et du Japon, qui relève de l’explosion générationnelle.

Festival international de piano de La Roque d'Anthéron, jusqu'au 20 août - www.festival-piano.com