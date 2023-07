Mort de Sinéad O’Connor : celle qui a tutoyé les sommets et touché les bas-fonds

À lire aussi

Son look nom plus ne laissait pas indifférent. Sur The Lion And The Cobra, son premier album sorti en 1987, elle apparaît le crâne rasé, sa marque de fabrique jusqu'à sa récente conversion à l'islam, donnant l’impression de se protéger d’une agression en poussant un cri. Une étrange pochette pour un album encensé par la critique et très bien accueilli par le public. Elle en a vendu 5 millions d’exemplaires ! Les deux singles qui en sont extraits, “Mandinka” et “Troy” se sont classés dans les charts. Il faut dire que la chanteuse avait été adoubée par un certain The Edge, guitariste de U2, avec qui elle a enregistré son premier titre l’année précédente. Quant on est irlandaise, ça compte!

"Nothing Compares 2 U"

Un début en fanfare qui s’est prolongé par une apothéose, l’album I Do Not Want What I Haven’t Got paru trois ans plus tard. Cette fois, elle en vend 10 millions, en très grande partie grâce à un titre : “Nothing Compares 2 U”, une chanson écrite par Prince. Le morceau était passé inaperçu lorsque le Kid de Minneapolis l’avait glissé dans un de ses projets parallèles, The Family. Chanté par Sinéad O’Connor, c’est devenu un tube planétaire. Il faut dire qu’elle en a proposé une interprétation poignante qui n’a pas pris une ride depuis plus de 30 ans. Près de 400 millions de vues en 6 ans seulement sur YouTube!

La suite s’est avérée plus difficile, voire très compliquée. Même si elle a collaboré avec les plus grands noms, dont Peter Gabriel, Bono, Richard Wright (ex-claviériste de Pink Floyd), Massive Attack et Moby, elle n’a jamais renoué avec les sommets atteints grâce à I Do Not Want What I Haven’t Got, même si Am I Not Your Girl ? (1992), Universal Mother (1994) et Faith And Courage (2000), n’ont pas démérité. À l’aube du nouveau millénaire, elle avait annoncé prendre ses distances avec la musique pour se consacrer à des études. Des albums ont suivi mais ils sont restés relativement confidentiels, notamment son excursion dans le monde du reggae en 2005 avec Throw Down Your Arms.

Son dernier disque remonte à 2014, I’m Not Bossy, I’m The Boss. Soit en français : “Je ne suis pas autoritaire, je suis la patronne”. Plus vraiment la patronne pour le business, malheureusement.

Bipolaire, dépressive et suicidaire

Il y a deux ans, elle avait annoncé arrêter définitivement sa carrière. En partie en raison des problèmes de santé, surtout psychologiques qu’elle rencontrait depuis une dizaine d’années. Elle a multiplié les tentatives de suicide à partir de 2012 après l’échec d’un de ses mariages et, disait-elle, la rupture des liens avec sa famille.

Soufrant de troubles bipolaires, elle a sombré dans la dépression, disparue à plusieurs reprises et fait plusieurs déclarations, certaines via les réseaux sociaux, dans lesquelles elle disait son mal-être, son agoraphobie et, paradoxalement, ses angoisses liées à la solitude.

Sinéad O'Connor, tourmentée et en pleurs dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en 2017. ©PRINTSCREEN

En 2020, elle affirmait aller mieux. “Je n’aime pas souffrir et ce n’est pas comme si j’étais un de ces artistes qui ont l’impression de ne pas pouvoir être créatifs à moins de souffrir”, confiait-elle dans une de ses vidéos. Un répit de courte durée malheureusement. L’an dernier, après le suicide de son fils Shane à l’âge de 17 ans (il s’était échappé de l’hôpital où il était suivi pour ses tendances suicidaires), elle était à nouveau hospitalisée et avait dit vouloir à nouveau mettre fin à ses jours.

Il y a quelques jours seulement, elle écrivait sur Twitter : “Je vis comme une créature nocturne morte-vivante depuis. Il était l’amour de ma vie, la lumière de mon âme. […] Sans lui, je suis perdue”.

Le communiqué annonçant la mort de Sinéad O’Connor diffusé par la RTE, la télévision publique irlandaise, ne fait pas mention des causes du décès de la chanteuse. Il fait part de l’émotion vécue par la famille et ses proches : “C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre Sinéad bien aimée. Sa famille et ses amis sont dévastés”.