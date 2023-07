Pas d'enchantement accru pour le Parsifal en réalité augmentée

Offrir plus? Montrer mieux?

Voir quoi ? C’est là que le bât blesse. Des oiseaux qui volent, des vers luisants qui virevoltent, une pleine lune qui tourne, des squelettes qui rampent, un renard assis qui baille au fond de la mer (?), un sac en plastique qui tournoie sans fin mais aussi des crânes et des sacrums, des flèches et des kalachnikovs en pagaille, des silhouettes anonymes, des explosions, des déchets en tous genres, le tout dans un style de vieille animation d’élève infographiste pour économiseur d’écran. Tout cela pour ça ?

Là où on avait imaginé que la technologie pourrait vraiment résoudre d’éternels problèmes de mise en scène (le cygne tué par l’arc de Parsifal, la lance de Klingsor détournée en plein vol), on constate que Scheib se sent obligé de montrer aussi sur scène, de façon aussi traditionnelle qu’imparfaite, ce que l’image virtuelle ne peut exprimer que de façon superficielle et imprécise. C’est aussi que seuls 300 sièges sur les 2000 de la salle ont été équipés des précieuses lunettes…

Du coup, la technologie reste comme un troisième degré de lecture qui ajoute à la confusion ambiante (il y a déjà la scène, mais aussi de la vidéo live derrière), voire comme un gadget. Et comme l’Américain ne se révèle pas directeur d’acteurs particulièrement affûté, que les costumes bigarrés et foutraques de Meentje Nielsen (Gurnemanz en paréo, Parsifal en bermuda) sont dans la tradition du n’importe quoi bayreuthien des dernières années et que, surtout, à part quelques bizarreries (relation charnelle de Gurnemanz avec un double de Kundry, Graal brisé par Parsifal…), sa conception de l’œuvre semble se limiter à une accumulation d’images et d’esthétiques déjà vues, le spectateur reste sur sa faim. Avec ou sans lunettes.

Ouf, la musique

Reste, comme souvent, le bonheur de la musique. Le fameux son de Bayreuth, un orchestre dédié à Wagner, des chœurs impressionnants (même si on les a déjà entendus plus percutants) et un chef inattendu mais convaincant : le baroqueux et très diversifié Pablo Heras-Casado, que l’on sent plus à l’aise dans la sensualité, la caresse et l’épure que quand il faut faire trembler les murs. Et une distribution qui impressionne, quand bien même plusieurs solistes sont venus remplacer les titulaires initialement prévus. Ainsi d’Andreas Schager, qui prête ses moyens presque trop puissants de heldentenor à Parsifal (on attendait Joseph Calleja), ou de la mezzo lettone Elīna Garanča, qui se révèle une formidable Kundry au timbre homogène et intense (et semble même avoir obtenu le droit de venir saluer la dernière comme si son personnage était le plus important de l’opéra !). Ainsi aussi, mais ils étaient prévus dès le départ, du formidable Georg Zeppenfeld (on a rarement entendu Gurnemanz aussi sensuel et caressant) ou des excellents Tobias Kehrer (Titurel), Derek Welson (Amfortas) et Jordan Shanahan (Klingsor).

--> Bayreuth, Festspielhaus, jusqu’au 27 août : www.bayreuther-festspiele.de; diffusion sur Musiq3 le 19 août à 20h.