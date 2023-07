Sinéad O’Connor : personnalité anticonformiste et hautement polémique

À la fin des années 90, elle avait rejoint en tant que prêtresse la Tridentine Church, une église indépendante. Elle se faisait alors appeler Mère Bernadette Maire. Curieuse trajectoire pour quelqu’un qui se disait lesbienne ou à tout le moins bisexuelle, ce qui lui vaudra presque d’être congédiée.

Ce changement de nom est le premier d’une longue série, Sinéad O’Connor devenant officiellement Magda Davitt en 2017, puis Shuhada' Davitt l’année suivante.

Elle a aussi régulièrement changé de religion. Catholique à ses débuts, elle s'était déjà convertie au bouddhisme ddurant la seconde moitié des années 90, avant au sein de la Tridentine Church, puis à l’islam en 2018.

Des polémiques en cascade

Sinéad O’Connor n’a jamais eu sa langue en poche et a provoqué de nombreuses polémiques. Beaucoup tournaient autour de la religion. En 2011, elle avait pris ses distances avec l’Église catholique suite à la multiplication des scandales impliquant des prêtres avec des enfants. Elle avait fustigé le Vatican. Ce n’était pas la première fois. En 1992, devant des millions de téléspectateurs regardant le légendaire Saturday Night Show, grande messe télévisuelle made in USA du samedi soir, elle avait déchiré la photo du pape Jean-Paul II, dénonçant déjà les problèmes de pédophilie dans l’Église. Scandale assuré, évidemment.

Elle avait aussi affirmé qu’en Irlande, des nonnes tuaient des bébés. Plus récemment, après sa conversion à l’islam après un détour par le bouddhisme, ce sont ceux qu’elle appelait les “Blancs” qu’elle ne voulait plus voir. Elle les qualifiait de “suprémacistes”, de “dégoûtants” et d’“idiots”.

Sur le plan politique aussi, elle ne s’était pas non plus fait que des amis. Par exemple en soutenant l’IRA pour dénoncer l’attitude de l’Angleterre à propos de la question nord-irlandaise. Ou pendant la première guerre du Golfe lorsqu’elle a interdit la diffusion de l’hymne américain avant un de ses concerts aux États-Unis.

On se souvient aussi du tohu-bohu provoqué par un concert qu’elle devait donner en Israël en 1997. C’était dans le cadre du festival Sharing Jerusalem : two Capitals for Two States (Partageons Jérusalem : deux capitales pour deux États) soutenu par des groupes de femmes israéliennes et palestiniennes prônant la paix. L’ambassade britannique à Tel Aviv avait reçu des menaces de mort adressées à la chanteuse. Celle-ci avait fini par renoncer à se produire lors de l’événement pour ne pas mettre sa famille en danger.