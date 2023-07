Drake s’offre la bague de Tupac, achetée plus d’un million de dollars aux enchères (PHOTOS)

Le bijou en or, orné de rubis et de diamants, constitue désormais l’objet le plus cher en lien avec le hip-hop jamais acquis lors d’enchères, selon Sotheby’s, qui organisait cette vente sur internet.

A gold, ruby, and diamond crown ring, designed and worn by the late US rapper Tupac Shakur during his last public appearance in 1996, is displayed during a press preview at Sotheby's in New York City on July 20, 2023. The ring will be auctioned during Sotheby's third annual Hip-Hop sale on July 25. (Photo by Ed JONES / AFP) ©AFP or licensors

Le bijou s’est vendu pour 1.016.000 dollars exactement, frais et commission inclus, beaucoup plus cher que son estimation initiale, entre 200.000 et 300.000 dollars.

L’acquéreur a dévoilé son identité dans la nuit de jeudi à vendredi sur les réseaux sociaux. Le propriétaire du fameux bijou n’est autre que Drake ! Actuellement en pleine tournée, l’artiste canadien a profité de la sortie de l’album de son comparse Travis Scott, et de son apparition sur celui-ci, pour poster une photo de la bague dans sa story Instagram.

Drake est le nouveau propriétaire de la bague de Tupac. ©INSTAGRAM

La bague provient de la collection personnelle de Yaasmyn Fula, proche de l’artiste et mère d’un autre rappeur, Yaki Kadafi, qui avait fondé le groupe Outlawz avec Tupac. Il était lui aussi mort assassiné quelques semaines après son ami d’enfance.

”Il s’agit d’une bague conçue par Tupac. Il venait de sortir d’une période d’incarcération en 1996”, pendant laquelle “il a lu 'Le prince', de Machiavel”, un livre qui l’a “fasciné”, a expliqué Cassandra Hatton, cheffe pour les sciences et la culture populaire chez Sotheby’s.

Selon Sotheby’s, l’artiste avait fait fabriquer ce bijou pour célébrer ses fiançailles avec sa petite amie Kidada Jones. L’inscription “Pac&Dada 1996” est gravée sur la bague.

Le rappeur est né dans le quartier d’Harlem à New York, mais symbolisait le rap de la côte ouest californienne. Il avait porté le bijou lors de sa dernière apparition publique, une cérémonie des MTV Video Music Awards, le 4 septembre 1996, neuf jours avant son assassinat par balles, à 25 ans, en rue à Las Vegas.