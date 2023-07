Esperanzah! 2023 : récit d'une première soirée dans le crachin

Dans le crachin, il a fallu du temps aux premiers Espéranziens pour se mettre dans le bain. Mais Clara !, la Bruxelloise aux racines hispaniques prononcées a mis tout le monde à l’aise et fait soleil. Dans des costumes typiques, elle et ses danseurs “caliente” n’avaient "pas du tout peur de l’humidité". Quitte même à chanter un morceau, traduit par "flaque". Oh la gadoue, la gadoue…

esperanzah ©( copyright : Vincent LORENT )

Et les quelques centaines de spectateurs de patauger joyeusement – chacun sa chorégraphie, la mosaïque fait le style d’Esperanzah ! – sur ce reggaeton libérateur et osé. Jusqu’à remixer la musique de… La soupe aux choux ! De Funès es-tu là ? En tout cas, la pluie s’est tue, laissant place à de belles accalmies. Ceux qui avaient des capuches les ont rabaissés laissant voir des crinières de tout poil et des costumes partant dans tous les sens.

La foule s’est nourrie, chauffée par la DJ Rokia Bamba, dans des intermèdes sportifs et sautants. Toucher le ciel pour espérer écarte les nuages. Demain, qui sait ? En remplaçant de dernière minute d’Eloi, Todiefor a allumé la mèche, avec ses cheveux rouges et son doigté sur les platines pour célébrer la musique melting-pot. Jusqu’à passer du Mylène Farmer.

Pour une fois, tout le monde pouvait aimer la Bagarre, puisque le groupe au nom tapageur a mis la fièvre inclusive. Sur le coup de 23h, la pluie revenait en force, en trombes, mais pas sûr qu'elle étoufferait la flamme de la chaleur humaine. Cette nocturne, éclairée dans la masse par la magie des premiers artistes de rue, êtres de lumières sur des échasses, était définitivement lancée. Pour les plus résistants et imperméables, jusqu’aux petites heures, quand cela ne valait même plus la peine d’aller dormir.

esperanzah ©( copyright : Vincent LORENT )

esperanzah ©( copyright : Vincent LORENT )

esperanzah ©( copyright : Vincent LORENT )

esperanzah ©( copyright : Vincent LORENT )

esperanzah ©( copyright : Vincent LORENT )

esperanzah ©( copyright : Vincent LORENT )

esperanzah ©( copyright : Vincent LORENT )

esperanzah ©( copyright : Vincent LORENT )

esperanzah ©( copyright : Vincent LORENT )

esperanzah ©( copyright : Vincent LORENT )

esperanzah ©( copyright : Vincent LORENT )

esperanzah ©( copyright : Vincent LORENT )