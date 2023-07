À Esperanzah!, le groupe Worship The Kick offre un show spectaculaire

Mais, ce soir, le quatuor sera renforcé d’effets spéciaux qui pètent de partout. Des invités circassiens. Un concept complètement fou, feu, sans répétition commune, à l’instinct et en donnant libre cours à l’inspiration de ces maîtres des flammes, de l’air et du savon (bulles xxl à l’appui, que quelques gosses couche-tard tentaient d’attraper) réunis par Seb, programmateur du volet ‘arts de rue’du festival.

Les circus guests annoncés ? Ils sont de haute volée : Myster Pop, Mr Magma, Artone 404, Libr’Art, Iara Gueller, Art&Feu – Mathiou Spectacles, Yuuki von Kitty, Sas’en flammes et La baronne perchée. À l’heure de commencer leur heure et demie de set (des morceaux ont été rajoutés pour l’occasion), Worship The Kick ne sait donc pas à quoi s’attendre. Même si un briefing a levé un peu le voile, quelques minutes avant, il faudra vivre le moment pour se rendre compte qu’il est inimaginable, exceptionnel. “C’est la première fois qu’on crie le nom de notre groupe avant même qu’on monte sur scène. “, s’étonne déjà Martin.

©EdA-Vincent Lorent

À l’avant de la scène, les quatre as partent à l’assaut de cette arène, ce cirque esperanzien en plein air appelé à devenir un club où chaque centimètre carré d’humanité va bouger, jusqu’à pogoter. Plus de 500 personnes sont massées là. Premier rythme, premiers beats, ça groove à fond dès les premières notes et le public reste bouche bée quelques secondes devant cet alliage irrésistible d’electro tous azimuts joué par des instruments live. “Ce que vous entendez viendra uniquement de nos instruments et de nos voix.”

Pas de play-back. Quelques effets spéciaux en direct, tout au plus, sur la musique faite de morceaux empruntés à d’autres et réarrangés cuivrés ou de compositions personnelles. On en prend plein les tympans et, tout au long de la soirée, on entendra des “incroyable”, “mamma mia” ou “my god”. Dans toutes les langues, c’est de la bombe ! Et il y a des crush : certains festivaliers et festivalières ne diraient pas non pour repartir avec un des musicos. “On vous laisse avec le son, vous faites ce que vous voulez avec ça, on vous aime. “, crie Antoine “Limpi”, complètement habité.

Face à ce déchaînement de good vibes venues du public, le quatuor doit garder le rythme, ne pas se laisser déconcentrer tout en jetant de temps en temps un regard sur le côté et derrière eux, pour profiter un peu du grand spectacle. Ils sentent le feu leur lécher l’échine, l’odeur du pétrole et les bulles s’éclater sur le front.

©EdA-Vincent Lorent

Sur les containers hissés autour du lieu, avec une véritable identité et des graffitis qui invitent à rêver à volonté, à vivre et à vibrer ; un scaphandre est monté et un cracheur de feu devient torche. Sur les planches, un autre, armé d’un long tuyau, projette une colonne brûlante de 5-6 mètres de haut. Sur une corde et un cerceau, une funambule, elle, coupe le souffle. Tandis qu’à la bougie, une effeuilleuse n’a pas froid aux yeux. Mais certains spectateurs, eux, malgré tout, ont fermé les yeux, ils ont été téléportés dans une discothèque, ils s’y croient. Et on ne peut pas leur donner tort.

©EdA-Vincent Lorent

” Ils arrivent !”“ Qui ça ? ““ Les bpm “, comprenez les battements par minute. Avec des voix de Looney Tunes, les membres de Worship The Kick annoncent l’explosion finale. S’il songe à s’équiper pour le fun d’une machine qui marquerait les “kick” – le nombre de fois où on tape sur la grosse caisse – le groupe peut s’aider du public qui les compte. “Hey hey, ow ow. “, d’une voix. Sur ses échasses, l’immaculée Baronne perchée se fraye un chemin dans la foule, comme dans un rêve. Ambiance de stade, dynamitée par une osmose imprévisible entre ces musiciens et les circassiens. On se demande qui sont les invités surprise des autres. Ça déchire, ça détonne, et l’orage qui craquera un peu plus tard ne fera pas le poids face à ce déluge dans les oreilles et les mirettes. Tout le monde est trempé de transpiration, d’excitation.

”C’était bien bon “, résume un oiseau de nuit. C’était plus que ça. Avec une banane contagieuse et sans vraiment se rendre compte (malgré quelques coups d’oeil sur leurs complices d’un soir) du tableau dans son entièreté – les nombreuses vidéos tournées feront office de souvenirs – Worship The Kick est entré en fusion, dans une nouvelle dimension, dans la légende d’Esperanzah !

©EdA-Vincent Lorent

Sans nul doute, c’était l’un des meilleurs moments de ce quatuor qui fait partie du collectif gembloutois Gustave Brass Band (dont deux morceaux ont aussi été joués, ici) et qui avait “bloqué” , il y a quelques mois, la rue de la loi à Bruxelles pour le tournage-minute d’un clip. Autre moment phare. Gageons qu’il y en aura d’autres. Rendez-vous est pris.