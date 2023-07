La légende du reggae Tiken Jah Fakoly, comme chez lui à Esperanzah

Jeunes et moins jeunes ont découvert ou redécouvert l’artiste ivoirien engagé dont le discours jaillit du ventre du peuple africain, sa plus grande caisse de résonance.

Issu de son onzième album Braquage de pouvoir, le titre Où est-ce que tu vas ? fait référence au drame des migrants qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie.

Lever le poing pour la planète

Ne pas avoir peur de dire des vérités et faire passer des messages forts pour éveiller les consciences sur des rythmes entraînants de reggae roots, c’est la marque de fabrique de celui qui avait remporté une Victoire de la musique il y a 20 ans pour son album Françafrique.

Dénoncer la corruption, les jeux de pouvoir, la colonisation, le néocolonialisme et les dysfonctionnements de son continent ou de la planète fait partie des combats qui lui tiennent à cœur. Son engagement assumé l’a d’ailleurs poussé à s’exiler au Mali en 2002. Cela n’a jamais freiné son militantisme, que du contraire !

Tiken Jah Fakoly ne cache pas non plus ses inquiétudes quant au réchauffement climatique. En témoigne son tube Le monde est chaud, tiré de l’album éponyme sorti en 2019, qu’il interprétait à l’époque en featuring avec le chanteur français Soprano (avec qui il avait aussi interprété Ouvrez les frontières).

"Est-ce qu’on peut lever le poing ce soir pour la planète ?" a-t-il lancé à la foule. Généreux, Tiken Jah Fakoly n’a pas boudé son plaisir sur scène se lançant même dans quelques pas de danse endiablés sur certains morceaux.

Le reggaeman à la barbe poivre et sel a notamment entonné Le monde est chaud, Dernier appel, Le Balayeur ou encore Plus rien ne m’étonne. ©ÉdA-Vincent Lorent

Dernier appel, Le Balayeur, et le célèbre Plus rien ne m’étonne, ont enchanté un public réceptif et enjoué, prêt à en redemander après plus d’une heure de show.

Quatorze ans après avoir foulé pour la première fois les pavés d’Esperanzah, Tiken Jah Fakoly a confirmé qu’il était le roi du reggae africain. À Floreffe, il est comme chez lui et sera toujours le bienvenu.