Utopies patrimoniales à Stavelot

C’est bien beau l’utopie

Si l’époque n’est pas jouasse et qu’on peine à trouver dans notre quotidien les signes du commencement du début d’une utopie, la thématique s’avère très stimulante du point de vue de la programmation musicale. Car, selon Le Robert, l’utopie est un idéal “qui ne tient pas compte de la réalité”. Ainsi, en l’abbaye de Stavelot, dans le majestueux réfectoire aux moines, des concerts prennent place entre le 31 juillet et le 13 août, loin du tumulte du monde.

Ce que peut la musique

Ici, l’utopie est prétexte. On la voit partout. Par exemple, dans l’exil de Rachmaninov aux États-Unis, dont on fête cette année les 150 ans de la naissance et dont la sonate pour violoncelle sera donnée par la pianiste Béatrice Berrut, invitée des Festivals de Wallonie, et par Bruno Philippe qui s’était illustré au premier Reine Elisabeth de violoncelle. Le Quatuor Hermès se penchera, quant à lui, sur un fragment du quatuor inachevé du compositeur russe, aussi rare dans la musique de chambre qu’il fut volubile dans la musique symphonique, en témoigne son Trio Élégiaque, en souvenir de Tchaïkovsky, donné cette année par le Trio Zadig. Sans oublier Jongen, dont on célèbre également les 150 ans de la naissance. Selon Suzanne Micha, “cette édition marquera le début d’une célébration qui s’étendra sur plusieurs années”.

Il n’est pas anodin que le Festival s’ouvre par une conférence de son directeur artistique, le musicologue Jérôme Lejeune, sur la correspondance de Berlioz, charmant illuminé, visionnaire stratosphérique, et par ailleurs utopiste de toute première importance. Surtout, épinglons la représentation d’un opéra miniature – La Jeune Fille à la fenêtre – du compositeur Eugène Samuel-Holeman (”le Zola Belge”) qui s’interrogeait en 1919 sur l’invisibilisation des femmes au début du XXe siècle. L’Ensemble Sturm und Klang et la mezzo-soprano Pauline Claes seront à la manoeuvre.

https://www.lesfestivalsdewallonie.be/festivals/festival-de-stavelot