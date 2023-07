Au royaume du “country house opera”, Glyndebourne reste the Queen

L’opéra à la campagne

C’est ce qu’on appelle ici le country house opera. Et si Garsington, Longborough ou Grange Park ont leurs défenseurs, le festival Glyndebourne reste le plus connu et le plus couru. Sur son site, chaque soirée de spectacle est ainsi caractérisée par cinq mentions horaires : départ à London Victoria du train donnant correspondance pour prendre le bus qui cueille les spectateurs à la gare de Lewes, ouverture des jardins (deux heures au moins avant le spectacle), début de la représentation, long interval (90 minutes d’entracte, il faut bien cela pour pique-niquer) et fin du spectacle. Étant entendu que cette dernière est fixée de façon à permettre aux spectateurs d’attraper le dernier train pour Londres : et comme il y a moins de trains le dimanche, les spectacles, ce jour-là commencent plus tôt que les autres jours.

Le tout, on l’aura deviné, peut occuper une bonne partie de la journée, mais il en va des country house operas comme des plus belles destinations : le voyage (ici, train, bus et temps passé dans les jardins) est aussi important que le but (ici, la musique).

Semele (Joélle Harvey) au centre et les chœurs dans la production de "Semele" d'Haendel au Festival de Glyndebourne, cet été. ©Glyndebourne/Richard Hubert Smith

”Un opéra pas comme les autres”

Fondé en 1934 par John Christie, qui voulait donner la possibilité à sa jeune épouse, la soprano Audrey Mildmay, de se produire dans des représentations de qualité sans devoir voyager trop loin de leur propriété du Sussex, le festival – qui n’usurpe pas son slogan No ordinary opera (un opéra pas comme les autres) – a atteint rapidement un niveau de qualité qui le place au niveau des Salzbourg, Aix, Bayreuth et Pesaro sur la carte lyrique internationale.

Peu de stars certes, mais un travail d’équipe en profondeur, où les spectacles sont mûris pendant plusieurs semaines avant d’arriver à l’affiche, et s’y maintiennent parfois longtemps. Cet été, outre des nouvelles productions de Don Giovanni, Dialogues des Carmélites et Semele, on peut ainsi voir A Midsummer Night’s Dream de Britten dans la mise en scène de Peter Hall et The Rake’s Progress de Stravinski dans les décors et costumes de David Hockney. Deux spectacles créés respectivement ici en 1981 et 1975.

Pas sûr que la Semele 2023 aura la même postérité. Le plus opératique des oratorios anglais de Haendel, récemment monté aussi à Munich (La Libre du 18 juillet), est certes bien servi par les instruments anciens de The Age of Enlightenment, d’excellents chœurs et par la direction du chef tchèque Vaclav Luks, qui souligne les passages dansants et complète la partition de forces percussions (les orages de Jupiter) et appeaux (les oiseaux). Mais la distribution est inégale, avec des chanteuses plus solides et convaincantes (et surtout l’excellente Joélle Harvey dans le rôle-titre) que les chanteurs (un décevant Stuart Jackson en Jupiter, ou le sopraniste Samuel Marinon trop caricatural en Iris).

Somnus (Clive Bayley) et Iris (Samuel Mariño) sur le plateau de "Semele" d'Haendel, au Glyndebourne, Festival 2023. ©Glyndebourne/Richard Hubert Smith

Un sentiment d’inachèvement

Et, surtout, la mise en scène d’Adele Thomas laisse un sentiment d’inachèvement. Quelques points forts (une direction d’acteurs rigoureuse, des chœurs assez mobiles…) et un final intense (le feu qui détruit Semele, puis la révolte face à la restauration d’un ordre patriarcal) ne suffisent pas à compenser un décor trop rudimentaire (un simple carré herbeux, à peine augmenté de quelques fleurs de couleurs pour différencier l’Olympe de la terre), une conception manquant peut-être d’universalité (la metteuse en scène dit s’être inspiré de sa jeunesse au Pays de Galles pour évoquer le réel déprimant auquel veut échapper Semele en s’éprenant de Jupiter) et un manque global de tension dramatique.