Cris et chuchotements, dialogues et silences

Dès le lever de rideau, l’Australien choisit d’installer l’œuvre dans la tension du monde, palpable tant à l’extérieur du décor – une pièce aux murs abimés, évasée en son fond mais qui va en s’élargissant et en descendant vers la rampe – qu’à l’intérieur : plus qu’un simple dialogue, la scène d’ouverture entre le Marquis de la Force (Paul Gay) et son fils (Valentin Thill) est déjà empreinte de précipitation et de nervosité. Les carmélites de Compiègne, elles, sont certes dans un havre de paix qui échappe pour quelques instants encore à la violence qui l’entoure, mais le metteur en scène vient sans cesse rappeler ce contraste : par les dialogues de Bernanos mis en musique par Poulenc, bien sûr, mais aussi par des cris que l’on perçoit, par des chuchotements amplifiés pour les rendre plus inquiétants, et surtout par des silences qu’il installe régulièrement dans l’action, comme pour souligner ce qui vient d’être dit ou fait. Mais cette tension constante n’empêche pas une grande beauté visuelle, grâce notamment aux très belles lumières d’Alessandro Carletti qui excellent dans les ombres portées, et au sens théâtral de Kosky qui, chaque fois, aligne ou agglomère ses carmélites dans des tableaux vivants d’une grande puissance dramatique.

Si les costumes de la famille de la Force sont bien ceux de la noblesse française de la fin du XVIIIe, on comprend très vite que le drame qui se joue est aussi de notre temps, ou simplement universel. Les nonnes toutes vêtues de noir, sans cornettes ni voiles blancs, ont l’allure d’âpres paysannes grecques ou siciliennes, les révolutionnaires qui feront irruption dans le couvent en abattant un pan de mur sont des black blocs des manifestations françaises aujourd’hui, indistinctement mêlés d’ailleurs à de tout aussi contemporains policiers anti-émeutes. Quant à la scène de l’exécution finale, Kosky fait clairement le parallèle avec Auschwitz : cheveux grossièrement coupés par les bourreaux, bijoux confisqués, vêtements collectés et, à la fin, la seule image d’un empilement de chaussures. L’idée est juste et servie avec force, si ce n’est quand le carreau de la guillotine vient scander le Salve Regina final et que lesdites chaussures que chaque religieuse avait emportées avec elle hors du cadre de scène pour aller au supplice sont relancées avec force en pleine lumière comme par une catapulte, dont le mouvement répété finit par mettre mal à l’aise tant il évoque un gag de dessin animé.

Merveilleux Ticciati

Depuis qu’il a été nommé directeur musical du festival de Glyndebourne, Robin Ticciati n’a pas toujours convaincu. Ici, il se révèle merveilleux dans sa capacité de souligner des timbres, de mettre en évidence des détails, de contraster des sons, le tout en créant, avec l’excellent London Philharmonic Orchestra, une sorte d’enveloppe sonore séduisante qui rassure le spectateur qu’inquiéterait les tensions scéniques. Trop de beauté sonore face au drame ? Non, jamais trop…

Dialogues des Carmélites est forcément un opéra qui fait la part belle aux chanteuses, et elles sont plusieurs à s’illustrer ici, même si les textes ne sont pas toujours compréhensibles, la qualité du français des religieuses étant inégale. Habituée de la Monnaie, Sally Matthews campe une Blanche émouvante mais non sans limites, tandis que la Madame de Croissy de Katarina Dalayman n’est pas la plus inoubliable qu’on ait entendu, notamment par manque d’articulation. Mais Golda Schultz (Madame Lidoine), Karen Cargill (Mère Marie) et Florie Valiquette (Sœur Constance) sont toutes trois dignes d’éloges.

Le festival de Glyndebourne se poursuit jusqu’au 27 août : www.glyndebourne.com